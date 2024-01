Depois de muita festa, fé e comida, chegou a hora de guardar a árvore e os enfeites de natal. Muitos acreditam que pode desmontar a árvore em qualquer dia da semana, mas não é bem assim. Existe um dia certo para isso e é neste sábado (06), época de celebração de Dia de Reis, também conhecida como “Epifania do Senhor”. A retirada da decoração ocorre mais de um mês depois da data certa para colocar os adornos de Natal.

De acordo com a tradição, esse é o tempo em que Cristo se revelou aos homens, sendo visto primeiro pelos três reis magos, Gaspar, Baltazar e Belchior. Essa data não é exata, mas o dia 6 de janeiro foi estabelecido por causa do costume dos brasileiros.

Tanto na igreja católica, quanto nas protestantes, o dia 6 de janeiro tem uma importância especial. Nas igrejas protestantes, por exemplo, o tempo dos reis marca o começo da contagem dos acontecimentos que precedem a Páscoa – uma das datas mais festejadas entre os evangélicos. Por isso, liturgicamente o período é relevante.

