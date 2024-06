Prêmio Bom Gourmet 2024; você na festa com mais 4 amigos

Já pensou em participar da festa de revelação dos vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2024? Esse ano o maior prêmio da gastronomia de Curitiba tem uma novidade: além da sua indicação ajudar seus lugares favoritos, você e mais 4 convidados podem participar da festa de premiação, que acontece no dia 26 de agosto, na Ópera de Arame.

Todos que indicarem seus restaurantes, bares e cafés preferidos na etapa Especialidades (que vai até 16 de junho), podem concorrer e estar presentes em nosso evento exclusivo. A participação é simples: basta acessar o site do Prêmio Bom Gourmet, fazer seu login e indicar seus favoritos nas 35 categorias. Lembrando que a dinâmica desse ano é que cada CPF tem direito a uma indicação por categoria!

Cada indicação em uma das 35 categorias vale um número da sorte para você concorrer, e a partir do dia 1° de julho, serão mais 36 categorias de votação. Então, todos que participarem da etapa de indicação e futuramente votarem em seus favoritos, terão 70 chances de serem sorteados para participar da festa. Indique agora para garantir seu convite na premiação!

Essa é a oportunidade incrível celebrar os melhores estabelecimentos gastronômicos e também participar de pertinho da maior festa de gastronomia do sul do Brasil! Após o término da etapa de votação, no dia 21 de julho, nós realizaremos o sorteio com todos que fizeram suas indicações e votações.

Então não perca tempo, indique seus lugares favoritos e concorra a 5 lugares reservados para você e mais 4 amigos na festa de revelação dos vencedores do Prêmio Bom Gourmet 2024!

NÃO PERCA AS DATAS!

Indicação: de 27 de maio até 16 de junho

Votação: 1.º de Julho até 21 de julho

Revelação dos campeões: 26 de agosto

