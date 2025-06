Planet Hemp anuncia show em Curitiba em turnê de despedida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com 30 anos de carreira, a banda Planet Hemp se despede dos palcos realizando dez shows no Brasil. Em Curitiba, o show da turnê “A Última Ponta” acontece no dia 3 de outubro, na Live Curitiba.

A venda de ingressos começa nesta quarta-feira (18), a partir das 12h pelo site Eventim Brasil, e às 13h na bilheteria da casa de shows. O evento será realizado na virada de sexta para sábado, com abertura dos portões às 21h do dia 3 de outubro.

Planet Hemp: ingressos do show em Curitiba

Confira os valores do show na capital paranaense:

Lote 1

Pista: R$112,50 (meia) | R$135,00 (social) | R$225,00 (inteira)

Mezanino: R$142,50 (meia) | R$171,00 (social) | R$285,00 (inteira)

Pista Premium: R$172,50 (meia) | R$207,00 (social) | R$345,00 (inteira)

Lote 2

Pista: R$122,50 (meia) | R$147,00 (social) | R$245,00 (inteira)

Mezanino: R$172,50 (meia) | R$207,00 (social) | R$345,00 (inteira)

Pista Premium: R$202,50 (meia) | R$243,00 (social) | R$405,00 (inteira)

Lote 3

Pista: R$132,50 (meia) | R$159,00 (social) | R$265,00 (inteira)

Mezanino: R$182,50 (meia) | R$219,00 (social) | R$365,00 (inteira)

Pista Premium: R$222,50 (meia) | R$267,00 (social) | R$445,00 (inteira)

Lote 4

Pista: R$142,50 (meia) | R$171,00 (social) | R$285,00 (inteira)

Além de Curitiba, a turnê passará por Salvador, Recife, Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O último show será em São Paulo, no dia 15 de novembro, no Allianz Parque.

Planet Hemp anuncia fim da banda

O anúncio do encerramento da banda foi feito nesta terça-feira (17), junto com a divulgação das datas da turnê nas redes sociais. “O Planet Hemp vai acabar! Depois de mais de 30 anos fazendo muita fumaça e história, o Planet Hemp anuncia a sua turnê final”, declarou o grupo.

Formado em 1993, o Planet Hemp é composto por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia, Nobru e Daniel Ganjaman. O último álbum da banda foi lançado em 2022. Em 2024, o grupo se apresentou no Rock in Rio com participação especial da cantora Pitty.