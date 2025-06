Pinóquio ganha releitura e tem apresentações gratuitas de teatro em Curitiba

Até outubro, o Teatro Bom Jesus, em Curitiba, vai virar palco para 18 apresentações gratuitas que exploram as histórias clássicas da literatura infantil. Com o objetivo de inserir os conhecidos contos dentro de dilemas contemporâneos, a Guanabara Produção Cultural e o Ministério da Cultura realizam a 4ª edição do Festival Infantil “Era uma vez… Eram duas, eram três”, com montagens adaptadas pela companhia de teatro Cia Abração.

A terceira atração do festival é uma releitura do clássico “Pinóquio” e será exibida nesta sexta-feira (06) e sábado (07).

A diretora criativa da Guanabara Produção Cultural, Carolina Montenegro, destaca que a proposta do festival é fazer com que as famílias se identifiquem com os personagens e diálogos. “Queremos cumprir o papel do teatro em levar as cenas para fora dos palcos e ser um espaço de transformação por meio da arte”, comenta Carolina.

As escolhas dos espetáculos foram feitas com base nos clássicos mais reconhecidos pelo público infantil. Ao total são seis peças, uma por mês: “O Mágico de OSS”, “A Bela e a Fera”, “Pinóquio”, “Alice no País das Maravilhas”, “Peter Pan” e “Flautista de Hamelin”. A execução dos espetáculos conta com mais de 150 pessoas envolvidas entre artistas, produtores e equipe técnica.

Releitura de Pinóquio conta com viola caipira e outras brasilidades

O espetáculo “Pinóquio” apresenta uma releitura vibrante do clássico da literatura mundial, agora enraizado na cultura brasileira. Na versão do festival “Era uma vez…Eram duas…Eram três”, a história do boneco de madeira mais famoso do mundo ganha novos contornos ao ser guiada pelos ritmos do fandango e pelas melodias da viola caipira, elementos que transportam o público para um universo cheio de brasilidade. Trazido à vida pela Fada Azul, Pinóquio embarca em uma jornada repleta de descobertas, aventuras e desafios, sempre movido pelo desejo de se tornar um menino de verdade.

A peça “Pinóquio”, que integra a programação oficial do festival “Era uma vez… Eram duas, eram três”, contará com três apresentações no Teatro Bom Jesus, na sexta-feira (06), a partir das 9h30 e das 14h30, em exibições exclusivas para escolas públicas; e no sábado (07), a partir das 15h, com público livre.

Confira a agenda completa do festival “Era uma vez…Eram duas…Eram três” em Curitiba:

· O Mágico de Oss: 25 e 26 de abril – JÁ REALIZADO

· A Bela e a Fera: 9 e 10 de maio – JÁ REALIZADO

· Pinóquio: 6 e 7 junho

· Alice no País das Maravilhas: 8 e 9 agosto

· Peter Pan: 26 e 27 setembro

· Flautista de Hamelin: 17 e 18 outubro

Serviço

Pinóquio – Festival Era uma vez…Eram duas…Eram três

Quando: dias 06 (9h30 e 14h30) e 07 (15h) de junho

Local: Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135 – Centro)

Retire o ingresso na plataforma Sympla: www.sympla.com.br