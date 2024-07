Para incentivar a visitação nos parques estaduais do Paraná, o Instituto Água e Terra (IAT) promove neste domingo, 21 de julho, uma nova edição da programação “Um Dia no Parque”. Com o tema “Natureza para todas as pessoas”, a agenda busca incentivar a população, especialmente àqueles que vivem próximos a Unidades de Conservação (UCs), a conhecer e frequentar os espaços ambientais.

As atividades especiais estão previstas em sete dos 26 parques estaduais paranaenses abertos à visitação: Vale do Codó, Guartelá, Lago Azul, Serra da Baitaca, Pico Marumbi, Mata São Francisco e Monge.

“A ideia é disponibilizar atividades para crianças, jovens e adultos, para que possam conhecer melhor as Unidades de Conservação das suas cidades e assim aprender sobre a importância da conservação dessas áreas”, afirma a chefe da Divisão de UCs do IAT, Lorena Frandini.

Mais uma edição do programa “Um dia no Parque” será realizada neste neste domingo (21). Foto: IAT-PR

Vale do Codó

O Parque Estadual Vale do Codó, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, está repleto de novidades. Além de visitas guiadas pelas trilhas das cachoeiras do Véu da Noiva e outras trilhas interpretativas do complexo, duas novas estruturas serão inauguradas na UC.

Uma delas é um mirante instalado em área de seis metros quadrados, que leva a uma bela vista da Cachoeira do Lago Azul. A entrada ao mirante será por meio de uma passarela acessível a pessoas com deficiência. A estrutura tem 17 metros de extensão. Outra passarela com acessibilidade, de 25 metros de extensão, também irá conectar a entrada do parque à Ponte do Rio Jaguariaíva.

O acesso ao Vale do Codó pode ser feito pela rodovia PR-151. Partindo de Ponta Grossa, no sentido Sengés, nas proximidades da área urbana do município de Jaguariaíva, no km 211 é possível adentrar numa estrada vicinal, sem pavimentação. O parque fica aberto das 9h às 17h. Não precisa de inscrição prévia.

Parque Estadual do Guartelá

Também nos Campos Gerais, o Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, vai oferecer uma visita guiada às trilhas com pinturas rupestres características da UC. As visitas acontecerão às 9h e às 14h, com 30 vagas cada sessão. Para participar é necessário se inscrever gratuitamente pelo Sympla.. A trilha tem duas horas de duração, e a caminhada é recomendada apenas para maiores de 12 anos.

O parque fica aberto das 8h às 16h. Para chegar partindo de Curitiba basta pegar a BR-376 até Ponta Grossa. De Ponta Grossa, siga pela PR-151 até Castro. De Castro, vá pela PR-340 até a rotatória no Km 247. Em seguida, percorra a estrada sem pavimentação por 1,5 Km até o Parque Estadual do Guartelá. Esta UC terá gestão compartilhada entre IAT e a Prefeitura de Tibagi

Parque Estadual do Lago Azul

No Parque Estadual do Lago Azul, em Campo Mourão, no Centro-Oeste, a programação de domingo inclui gincanas, ioga ao ar livre e atividades artísticas. A inscrição é gratuita e pode ser feita através deste link. O parque está aberto das 9h às 17h. Para chegar ao local, siga pela BR-487 (sentido Campo Mourão a Iretama) até passar pelo Parque Industrial da Coamo e pela barragem da Usina Mourão. A primeira entrada à esquerda após a Barragem é o acesso ao parque.

Ioga ao ar livre. Foto: IAT-PR

Parque Estadual Serra da Baitaca

Em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, o Parque Estadual Serra da Baitaca terá uma série de ações de educação ambiental a partir das 8h30, incluindo a distribuição de panfletos educativos, iniciativas para conscientização dos visitantes sobre o descarte de lixo e um momento onde os frequentadores poderão compartilhar impressões sobre o parque. Além disso, às 10 horas, será feita uma ação voluntária de remoção da planta exótica pinus em um ponto determinado do parque. Não precisa de inscrição prévia.

O acesso à UC é feito via Quatro Barras. Partindo do trevo do Atuba, em Curitiba, siga pela BR-116, sentido São Paulo, até o trevo de Quatro Barras à direita, seguindo as placas que indicam Borda do Campo e Morro do Anhangava. Chegando ao centro da cidade há uma praça (referência Avenida das Pedreiras), siga o trecho asfaltado até o trailer do IAT à direita. Há funcionários 24 horas para recepção e cadastro de visitantes. Por ônibus, é possível pegar o Curitiba – Quatro Barras no terminal do Guadalupe (centro de Curitiba), descer no terminal de Quatro Barras e embarcar no circular até a Borda do Campo, descendo no ponto final.

Parque Estadual Pico Marumbi

As atividades no Parque Estadual Pico Marumbi, entre Quatro Barras, Piraquara e Morretes, serão feitas em parceria com diferentes entidades. Ao longo de todo o dia, o Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo) ministrará orientações de segurança para os frequentadores. Com grupos às 11h e às 14h, o grupo SOS Casa Ipiranga organiza uma atividade focada no patrimônio ferroviário da Serra do Mar.

Também a partir das 11h, a Coordenação de Patrimônio Cultural (CPC) promoverá atividades educativas sobre a a história da região. Haverá, ainda, uma caminhada para observação de aves a partir das 6h30, para até 20 participantes. Não precisa de inscrição prévia.

A principal forma de acesso ao parque é por trem, que sai diariamente, às 8h15, da Rodoferroviária de Curitiba, e leva duas horas para chegar até a parque, em Morretes. De carro, é possível seguir pela BR-116 e entrar na Estrada da Graciosa (PR-410), seguindo até o vilarejo de Porto de Cima (PR-411) e chegando no receptivo do IAT de Prainhas. Este trajeto também pode ser feito pela BR-277, virando na PR-408 (acesso a Morretes), seguindo pela PR-411 chegando no receptivo do IAT de Prainhas.

Parque Estadual Mata São Francisco

Na região Norte, o Parque Estadual Mata São Francisco, entre Cornélio Procópio e Santa Mariana, terá uma programação bem variada. A agenda conta com ação educativa sobre a fauna silvestre, uma exposição de projetos dos cursos de Geografia e Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), a partir das 9h; oficina de bumerangue, também às 9h, e aulões de ioga, a partir das 10h. Não precisa de inscrição prévia.

A UC fica às margens da BR-369, no km 79, entre os municípios de Cornélio Procópio e Santa Mariana, na região Norte do Paraná. A BR-369 interliga os principais centros urbanos do Norte Central paranaense ao estado de São Paulo. O parque está aberto das 8h às 17h.

Parque Estadual do Monge

Na Lapa, Região Metropolitana de Curitiba, o Parque Estadual do Monge terá, às 9h, caminhada em um trecho de 4 km na UC, finalizada com o plantio de mudas de espécies nativas. Das 9h às 15h, ocorrerá uma exposição de artesanato tradicional da cidade. Haverá também distribuição de materiais informativos ao longo do dia. Não precisa de inscrição prévia.

O acesso à UC é pela Rodovia do Xisto BR-476 e no perímetro urbano da Lapa, pela Avenida Getúlio Vargas.

