Paróquias de Curitiba promovem Festas Juninas neste sábado e domingo

Quem gosta das comemorações juninas tem duas opções de festas tradicionais que acontecem em paróquias de Curitiba neste sábado e domingo (15 e 16). Na Cidade Industrial, a Paróquia Sagrada Família vende o famoso bolo de Santo Antônio, para quem está atrás do amor verdadeiro e também prepara uma grande arraiá. Serão feitas 3 mil fatias do bolo do santo casamenteiro dos sabores doce de leite com amendoim e côco com abacaxi.

A igreja vai oferecer também um kit café da tarde, por R$ 30. Vem com bolo de Santo Antônio, pipoca, pão caseiro e geleia. E já no domingo (16) a festa é completa, a paróquia vai estar decorada e vai ter quentão, pinhão, quadrilha, shows e outros atrativos.

Já no bairro Portão, a comemoração fica por conta da Paróquia São Jorge. A festa é no sábado, com comida típica e tudo que uma boa festa junina tem direito. Os pratos serão canjica, arroz doce, cachorro quente, espetinho, pinhão, quentão, maçã do amor, doces juninos, pipoca, bolo, milho verde, crepes e pastel.

Ainda tem brincadeiras típicas como correio elegante, pescaria, boca do palhaço, tomba latas e as argolas. A igreja também vai ter apresentação de quadrilhas das crianças, dos casais, dos jovens e dos coordenadores da igreja.

Serviço

Paróquia Sagrada Família – CIC

Rua Pedro Gusso, 4451 – dos dias 13 ao dia 16 de junho, das 9h até 21h

Já a festa completa acontece no domingo 16 à partir das 14h.

Paróquia São Jorge – Portão

Rua Itacolomi, 1840 – das 14h às 21h.

Rango Barateza! A Primeira Pizza Quatro Queijos de Curitiba: tradição e clientes famosos Como funciona Caiu no golpe do PIX? A responsabilidade é do banco; saiba como pedir estorno Caçador de Boteco Tradicional bar Silzeu´s completa 60 anos de história e sucesso em Curitiba