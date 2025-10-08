Paróquia em Curitiba promove Noite Italiana com buffet livre e massas artesanais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (11/10), a partir das 19 horas, a Paróquia Sagrada Família, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), promove a Noite Italiana, um evento especial para celebrar a cultura italiana por meio da boa gastronomia e do encontro da comunidade.

O cardápio traz pratos tradicionais que prometem agradar todos os paladares: espaguete, talharim, nhoque de batata, lasanha à bolonhesa, risoto de frango e coxa e sobrecoxa assada. Todas as massas são caseiras, feitas por voluntárias da paróquia. Para completar os pratos, há diferentes opções de molhos – também feitos no local: sugo, branco e funghi, em um buffet livre. As bebidas e sobremesas serão vendidas à parte.

O valor do convite é de R$ 40 (buffet livre). Crianças até seis anos não pagam. De sete a nove anos o valor é de R$ 20. Os ingressos são limitados e já podem ser adquiridos antecipadamente pelo WhatsApp: 41 987505111.

Serviço – Noite italiana

Paróquia Sagrada Família – Rua Pedro Gusso, 4451 – Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Valor do ingresso para o buffet livre: R$ 40. Crianças de sete a nove anos: R$ 20

Vendas antecipadas pelo número: 41 987505111