Vestir o Olhar

Shopping em Curitiba oferece oficina infantil e programação de arte e moda

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 08/10/25 14h42
Oficina de moda, arte e infantil no Patio Batel, shopping em Curitiba
Foto: Midori Kobiyama

A ocupação Vestir o Olhar entra nos últimos dias no Pátio Batel, shopping em Curitiba, reunindo encontros entre moda, arte e design, além de oficinas para diferentes públicos. Desde setembro, a iniciativa transformou o shopping, pela primeira vez, em uma galeria aberta, com obras de artistas nacionais que aproximaram a arte contemporânea do cotidiano dos visitantes.

Na reta final, a ocupação traz uma programação com conversas e oficinas para o público adulto e infantil, reunindo nomes como Ana Carolina Ralston, Maria Dolores e Zilda Fraletti. Confira a agenda completa dos próximos dias:

Talk “Arte de Vestir” com Reco Marder e Leonam (Dhuo)
Data: 08 de outubro, quarta-feira
Horário: 17h
Local: Átrio – Pátio Batel

Talk “Bastidores da semana de moda de Milão” com Pedro Mafra e Joana Salamon (Giorgio Armani Brasil)
Data: 09 de outubro, quinta-feira
Horário: 17h
Local: Átrio – Pátio Batel

Oficina Infantil de Pintura em Chocolate
Data: 10, 11 e 12 de outubro (sexta a domingo)
Horário: Das 14h às 19h, com turmas de hora em hora
Local: Concierge (L1) – Pátio Batel
Valor: R$120,00 por participante. Pagamento feio na hora, via PIX.
Inscrições: Diretamente no local
Crianças até 4 anos precisam de acompanhamento dos pais. Espaço acessível para cadeirantes, pessoas com baixa mobilidade e neurodivergentes

Talk “Tramas e Dobras” com Verônica Filipak e Ana Penso
Data: 13 de outubro, segunda-feira
Horário: 19h
Local: Concierge – Pátio Batel

Talk Maria Dolores e Zilda Fraletti
Data: 14 de outubro, terça-feira
Horário: 17h
Local: Átrio – Pátio Batel

Talk Carol Ralston e Juliana Vosnika
Data: 15 de outubro, quarta-feira
Horário: 17h
Local: Átrio – Pátio Batel

Oficina de Quilt com Veronica Filipak para adultos
Data: 17 de outubro, sexta-feira
Horário: Duas turmas – 15h e 19h
Local: Concierge – Pátio Batel
Valor: R$ 200,00 por participante
Duração: 2h

Todas as inscrições devem ser feitas via Concierge: 41 3069 8301 (também disponível em WhatsApp) ou concierge@patiobatel.com.br

