Bar que une futebol e churrasco fecha 1º ano com R$ 5 milhões de faturamento

A paixão pelo Coritiba foi o ponto de partida para um negócio que rapidamente ultrapassou as expectativas. Inaugurado em outubro de 2024, o Coxa Sports Bar & Parrilla celebra seu primeiro aniversário com um faturamento acumulado que ultrapassa R$ 5 milhões e um crescimento médio de 115% nos últimos três meses quando comparado ao primeiro trimestre de operação.

O bar, idealizado pelos primos Victor Wille e Rodrigo Ramires, nasceu com uma proposta clara: unir a cultura do futebol à experiência gastronômica. Localizado no complexo anexo ao Estádio Couto Pereira, o espaço temático se consolidou como ponto de encontro da torcida alviverde, mas também atrai quem busca uma boa parrilla uruguaia, música ao vivo e ambiente esportivo.

Com capacidade para 200 pessoas sentadas e estrutura para eventos de até 600 convidados, o Coxa Sports Bar & Parrilla recebe uma média de 15 mil clientes por mês. O público aumenta significativamente em dias de jogos, quando os doze televisores da casa transmitem até três partidas simultaneamente.

A parrilla uruguaia é o destaque do cardápio, com cortes de carnes nobres e mais de dez acompanhamentos. Também há quatro opções de hambúrgueres artesanais, almoço executivo, chope e drinks autorais. O tíquete médio varia entre R$ 45 e R$ 60.

Festa alviverde

Para comemorar o aniversário, o bar vai se juntar ao Coxa Day, evento promovido pelo Coritiba neste domingo, 12 de outubro. A programação inclui shows das bandas Lenhadores da Antártida, Gustavo Toledo & Gabriel e Bloquinho, brinquedos infláveis para crianças, chope artesanal e um cardápio especial. Além disso, a partir das 20h30, será transmitida a partida entre Cuiabá e Coritiba.

“O primeiro ano superou qualquer projeção. Nosso foco agora é continuar expandindo a operação de eventos e firmar o Coxa Sports Bar como uma das principais referências de entretenimento esportivo de Curitiba”, afirma Victor Wille.

Rodrigo e Victor, sócios do Coxa Sports Bar e Parrilla. Foto: Divulgação

O Coxa Sports Bar & Parrilla está localizado na Rua Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, anexo ao estacionamento do Couto Pereira.