Sorveteria em Curitiba lança sabor sucrilhos para o Dia das Crianças

Você já imaginou tomar um sorvete com gostinho de café da manhã? Pois é exatamente o que a SOFT Ice Cream, uma das principais redes brasileiras de gelato artesanal, preparou para celebrar o Dia das Crianças este ano. Entre os dias 8 e 21 de outubro, todas as unidades da marca pelo Brasil vão oferecer um cardápio especial inspirado em sucrilhos.

A ideia é super divertida e vem direto de Nova York. “A inspiração vem do Milk Bar, da Christina Tosi, em Nova York, que ficou conhecido pelo cereal milk ice cream. A proposta é transformar sabores do cotidiano em sobremesas criativas e cheias de identidade. Esse sabor de sucrilhos entrega complexidade com ingredientes simples, trazendo notas de marshmallow tostado, milho e sal, resultando em um sorvete super cremoso e cheio de personalidade”, explica Matheus Krauze, sócio proprietário da SOFT Ice Cream.

E o melhor: as opções são muitas! Tem casquinha de sucrilhos com farofa de sucrilhos de leite condensado para quem curte o sabor puro. Para os mais aventureiros, a casquinha mista combina o sorvete de sucrilhos com frutas vermelhas e a mesma farofinha crocante.

A Flakes Caramel traz sorvete de sucrilhos coberto com calda de caramelo, sucrilhos caramelizados no leite condensado e um toque crocante de castanha de caju. Já a Good Morning é uma explosão de sabores com sorvete de sucrilhos, calda de frutas vermelhas, sucrilhos adocicados, confeito de chocolate branco e morango desidratado.

Para quem prefere algo mais refrescante, os shakes são a pedida! O SOFT Shake Flakes Caramel e o SOFT Shake Good Morning trazem as mesmas combinações das sobremesas, mas em versão líquida – perfeitos para os dias mais quentes.

E tem mais! Durante o fim de semana do Dia das Crianças (11 e 12 de outubro), a garotada vai ganhar tatuagens temporárias, adesivos e desenhos para colorir, enquanto durarem os estoques.

Outra novidade que vai agradar os fãs da marca é a volta do sabor “iogurte”, disponível exclusivamente durante a campanha. Vale a pena experimentar essa delícia que só aparece em ocasiões especiais.

A SOFT Ice Cream nasceu em 2020 e já conquistou o Brasil com seu gelato artesanal de alta qualidade. Hoje, a rede está presente em Curitiba, Ponta Grossa, Apucarana, Londrina, Maringá e Guaratuba, no Paraná; Balneário Camboriú e Florianópolis, em Santa Catarina; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Ubatuba e São Paulo, em São Paulo; Rio de Janeiro e Goiânia.

