Breakfast Weekend tem opções para todos os gostos (e bolsos)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com menus para todos os gostos, a 3ª edição do Breakfast Weekend já está acontecendo em Curitiba. O festival, que vai até o dia 26 de outubro, tem 22 estabelecimentos participantes que oferecem combos, buffets e pratos especiais com preços entre R$ 39,90 e R$ 89,90. O objetivo do maior festival de cafés da manhã do Brasil é democratizar ainda mais essa refeição tão querida dos brasileiros, proporcionando experiências diferenciadas.

O bistrô Louis Philippe, por exemplo, oferece combos com o melhor da gastronomia francesa, como o de R$ 49,90, que inclui bebida quente, croissant, mini baguette, porção de geleia ou de creme de avelãs e macaron.

+ Leia mais: Queijo, requeijão e doce de leite paranaenses podem ficar mais baratos

Quem prefere tomar um café da manhã reforçado, pode optar pelo combo do Grés Gastronomia, que inclui sanduíche crocante de porco assado lentamente coberto com muçarela derretida e servido em massa folhada com tomatinhos assados. Este combo ainda acompanha brownie de doce de leite.

Na maioria dos locais, é possível consumir os combos do festival durante todo o dia, perfeito para quem não quer ter hora para tomar café da manhã. “Os combos são bem diversificados, generosamente servidos e com faixas de preços para todos os bolsos. A ideia é sempre oferecer valores menores do que os praticados normalmente, estimulando a participação do público”, explica Carlos Galvão, CEO do Breakfast Weekend.

Startup de Curitiba ajuda a criar e implementar o “Pix colombiano”

Os famosos cafés da manhã dos hotéis também são grandes chamarizes. Ao todo, são quatro hotéis participantes com faixas de preços e menus diferenciados. “Muitos estabelecimentos também praticam desconto de 50% na compra de um terceiro menu, perfeito para quem vai com família ou amigos. É importante verificar as políticas de reserva, já que alguns estabelecimentos exigem reservas antecipadas, enquanto outros não”, explica Cláudio Cardoso, diretor de criação e um dos organizadores do festival.

Confira a lista de estabelecimentos que fazem parte do Breakfast Weekend:

Arte & Letra Café – Endereço: Rua Desembargador Motta, 2011 – Batel.

– Endereço: Rua Desembargador Motta, 2011 – Batel. Barbarella Bakery – Endereço: Rua Comendador Araújo, 795 – Batel

– Endereço: Rua Comendador Araújo, 795 – Batel Casa Luce – Endereço: Rua Francisco Alves Guimarães, 369 – Cristo Rei.

– Endereço: Rua Francisco Alves Guimarães, 369 – Cristo Rei. Crói To Go Padre Anchieta – Endereço: Rua Padre Anchieta, 302 – Cond. José Laurindo de Souza, Casa 2 – Mercês.

– Endereço: Rua Padre Anchieta, 302 – Cond. José Laurindo de Souza, Casa 2 – Mercês. Crói To Go Park Shopping Barigui – Endereço: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Piso L3, Loja 373 – Mossunguê.

– Endereço: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Piso L3, Loja 373 – Mossunguê. Grand Mercure Curitiba Rayon – Endereço: Rua Visconde de Nácar, 1424 – Centro.

– Endereço: Rua Visconde de Nácar, 1424 – Centro. Grazie! Caffè – Endereço: Rua do Comércio 24 Horas, 58 – Lojas 6/7 – Centro.

– Endereço: Rua do Comércio 24 Horas, 58 – Lojas 6/7 – Centro. Grés – Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1582 – Centro.

– Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1582 – Centro. Hard Rock Cafe Curitiba – Endereço: Rua Buenos Aires, 80 – Batel

– Endereço: Rua Buenos Aires, 80 – Batel Hotel Deville Curitiba – Endereço: Rua Comendador Araújo, 99 – Centro.

– Endereço: Rua Comendador Araújo, 99 – Centro. Jardim de Sabores – Endereço: Rua SantAna, 730 – Jardim Botânico

– Endereço: Rua SantAna, 730 – Jardim Botânico Johnscher by SJ Hotéis & Resort – Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 354 – Centro.

– Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 354 – Centro. La Belle Époque – Endereço: Rua Doutor Pedrosa, 193 – loja 1 – Centro.

– Endereço: Rua Doutor Pedrosa, 193 – loja 1 – Centro. Lynk Gastrô – Endereço: Rua Mateus Leme, 200 – São Francisco.

– Endereço: Rua Mateus Leme, 200 – São Francisco. Louis Philippe Prudente de Morais – Endereço: Alameda Prudente de Moraes, 1101 – Centro.

– Endereço: Alameda Prudente de Moraes, 1101 – Centro. Maçã Praça do Japão – Endereço: Avenida Sete de Setembro, 4979 – Loja 02, Condomínio New Orleans – Água Verde.

– Endereço: Avenida Sete de Setembro, 4979 – Loja 02, Condomínio New Orleans – Água Verde. Maçã Alto da XV – Endereço: Rua Fernando Amaro, 802B – Alto da XV.

– Endereço: Rua Fernando Amaro, 802B – Alto da XV. Maçã Vila Izabel – Endereço: Rua Professor Sebastião Paraná, 195 – Vila Izabel.

– Endereço: Rua Professor Sebastião Paraná, 195 – Vila Izabel. Novotel Curitiba Batel – Endereço: Rua Doutor Pedrosa, 288 – Centro.

– Endereço: Rua Doutor Pedrosa, 288 – Centro. Origem Padaria Artesanal Lamenha – Endereço: Rua Lamenha Lins, 87 – Centro.

– Endereço: Rua Lamenha Lins, 87 – Centro. Provence Boulangerie Pâtisserie Café – Endereço: Rua Bruno Filgueira, 548 – Batel.

– Endereço: Rua Bruno Filgueira, 548 – Batel. Saint Claire Bakery & Café – Endereço: Alameda Princesa Izabel, 1347 – Bigorrilho.

A lista completa dos 22 menus e valores está no site do festival.