Cadela some após entrar em terreno vizinho na RMC

O desaparecimento da cadela Maya, uma cachorra da raça husky-siberiano de estimação, mobiliza desde a última quinta-feira (02/10) moradores de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A fuga aconteceu nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h30, no bairro Iguaçu, e desde então a cadela não foi mais vista.

Segundo a tutora, Joyce Thalia, o marido começou imediatamente a procurar a cadela pelas ruas e bairros próximos, dedicando mais de duas horas à busca. “Rodamos por vários lugares de carro, achando que ela poderia estar na rua. Fizemos postagens nas redes sociais porque pensamos que alguém poderia tê-la recolhido, por ser uma cadela bonita e de raça”, contou Joyce.

Imagens das câmeras de segurança do condomínio, recebidas por volta das 10h50 do mesmo dia, mostraram que Maya havia entrado em um terreno próximo à residência. A tutora foi até o local, mas encontrou apenas o cuidador do terreno, que negou ter visto a cadela. “Ele me disse que uma cachorra branca havia entrado e matado algumas galinhas, mas que o inquilino a espantou e ela teria corrido para o mato”, relatou Joyce.

Ao retornar mais tarde para conversar com os moradores, a família recebeu versões divergentes sobre o ocorrido. Diante das contradições, foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que passou a investigar o caso.

Em nova visita ao terreno, um dos residentes afirmou à polícia que a cadela poderia ter sido atingida por uma pedra, mas negou envolvimento direto em qualquer ato de violência. Com a ajuda de voluntários e protetores de animais, a família percorreu a região e chegou a abrir covas suspeitas, mas nenhuma pista concreta de Maya foi encontrada.

Enquanto a cadela não é localizada, a investigação segue em andamento. A família mantém a mobilização, pedindo informações que possam ajudar a encontrar Maya. “O que queremos é saber o que aconteceu. Se ela estiver viva, queremos que volte. Se não, queremos justiça”, afirmou a tutora.

Você viu a Maya?

Informações sobre o paradeiro da cadela Maya, ou sobre o que aconteceu com ela, podem ser repassadas nos telefones (41) 99555-5523 / (41) 99514-0846.