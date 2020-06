Com as reuniões e aglomerações proibidas, as tradicionais festas juninas estão entre os eventos afetados pela pandemia de novo coronavírus. Mas isto não significa que o mês que celebra os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro vai passar em branco. Quem promete animar os fiéis é o Padre Reginaldo Manzotti, que anunciou que fará uma live junina especial, o “Arraiá do Seu Vigário”, no dia 19 de junho, às 19h, em seu canal do Youtube.

Com muito bolo de milho, paçoca, pinhão e outras comidas típicas, o sacerdote garante que a transmissão terá muita música, diversão e participações especiais. Para participar, os fiéis e seguidores do padre poderão enviar fotos pela #ArraiaManzotti, com visual dos figurinos típicos, das comidas juninas, cordéis e até vídeos com declarações de amor verdadeiro.

De acordo com os organizadores, a live será solidária e vai arrecadar alimentos para atender as famílias e instituições que mais precisam neste momento. Além do Youtube, a live também será transmitida pela TV Evangelizar, Rádios Evangelizar e emissoras de rádio parceiras.

“Arraiá do Seu Vigário”

Data: dia 19 de junho

Horário: às 19h

Onde assistir: Youtube, TV Evangelizar, Rádios Evangelizar e emissoras de rádio parceiras.

Mais informações: www.padrereginaldomanzotti.org.br

Foto: Reprodução/Instagram