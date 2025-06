Onde jantar em Curitiba no Dia dos Namorados? Veja cinco opções

Na próxima quinta-feira (12), comemora-se o Dia dos Namorados. Além da troca de presentes, muitos casais aproveitam a data para compartilhar um jantar romântico. Em Curitiba, diversos restaurantes estão preparando cardápios especiais para a noite, com reservas limitadas.

Os menus exclusivos para casais começam a ser servidos a partir das 19h, com opções que variam entre pratos sofisticados e experiências gastronômicas temáticas. A Tribuna selecionou cinco estabelecimentos que terão programações especiais para a data.

Confira a seguir:

Saza Cozinha

Local: Rua Moysés Marcondes, nº 440, no bairro Juvevê

Cardápio: menu com entrada, prato principal e sobremesa

Valor: R$ 240,00 por pessoa

Reserva: via WhatsApp pelo número 41 98435-1035

Mais informação na página @sazacozinha

Le Liban Restaurante

Local: R. Augusto Stresser, nº 1570, no bairro Hugo Lange

Cardápio: menu com entrada, prato principal e sobremesa Valor: R$ 295 por casal

Reserva: via telefone no número 3026-5554

Mais informações na página @lelibanrestaurante

Restaurante Scavollo

Local: Alameda Augusto Stellfeld, nº 1642, no bairro Bigorrilho

Cardápio: menu com entrada, prato principal e sobremesa

Valor: R$ 290 por casal mais taxas de serviço

Reserva: via telefone ou WhatsApp no número 41 3018-0802

Mais informações na página @restaurante_scavollo

Restaurante Maria Eugênia

Local: Rua Capitão Antônio Pedri, nº 408, no bairro Santa Felicidade

Cardápio: menu com entrada, prato principal e sobremesa

Valor: R$ 290 por casal mais taxa de serviço

Reserva: via WhatsApp no número 41 99788-0080

Mais informações na página @restaurantemariaeugenia

La Boca Café Bar

Local: Rua Visconde do Rio Branco, nº 367, no bairro Mercês

Cardápio: menu com entrada, prato principal e sobremesa

Valor: R$ 289 por casal

Reserva: via WhatsApp no número 41 3323-5147

Mais informações na página @labocafebar