6 pratos especiais para surpreender no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é a ocasião perfeita para demonstrar carinho de forma especial, e uma das maneiras mais afetivas de fazer isso é por meio da comida. Preparar pratos caseiros para a pessoa amada vai além do sabor: é um gesto de cuidado, atenção e afeto. Por isso, a seguir, confira 6 pratos especiais para surpreender o seu amor!

Ravioli com carne e cebola caramelizada

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 ovos

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Água para cozinhar

Queijo parmesão ralado, pimenta-do-reino moída e manjericão a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

200 g de carne bovina moída

1 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Cebola caramelizada

2 cebolas descascadas e picadas

4 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar mascavo

Molho

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Massa

Em uma superfície limpa, faça um montinho com a farinha de trigo e abra um buraco no meio. Adicione os ovos, o azeite de oliva e o sal no centro. Com a ajuda de um garfo, misture até formar uma massa homogênea. Sove a massa até que ela fique lisa e elástica. Embrulhe em um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Cebola caramelizada

Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as cebolas e o açúcar mascavo e refogue até que estejam douradas e caramelizadas, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e reserve.

Molho

Em uma frigideira grande, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o queijo parmesão e misture até obter um molho cremoso. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes iguais e disponha em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Abra com a ajuda de um rolo até que fiquem bem finas. Em uma das folhas de massa, coloque pequenas porções do recheio, deixando espaço entre elas. Cubra com a outra folha e pressione ao redor do recheio para selar. Depois, com um cortador de biscoitos em formato de coração, corte os raviolis. Pressione as bordas com um garfo para garantir que estejam bem fechados.

Em uma panela grande, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até ferver. Aos poucos, adicione os raviolis e cozinhe até que subam à superfície. Retire-os com a ajuda de uma escumadeira e disponha em um escorredor de massa. Em um prato, coloque o molho e cubra com os raviolis. Polvilhe com queijo parmesão e pimenta-do-reino. Finalize decorando com a cebola caramelizada e as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

Risoto de camarão com limão-siciliano

Ingredientes

300 g de camarão limpo

limpo 1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de camarão aquecido

Suco e raspas de 1 limão-siciliano

1/3 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o arroz e refogue por 2 minutos. Despeje o vinho branco e mexa até evaporar. Aos poucos e sem parar de mexer, coloque o caldo de camarão, esperando o líquido ser absorvido antes de adicionar mais.

Junte os camarões e cozinhe por mais 10 minutos, mexendo sempre. Adicione o suco e as raspas de limão-siciliano e misture. Por último, coloque o queijo parmesão e a manteiga e mexa até ficar cremoso. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe e deixe descansar por 2 minutos. Sirva em seguida.

Nhoque de abóbora com cogumelo e ricota (Imagem: Pronina Marina | Shutterstock)

Nhoque de abóbora com cogumelo e ricota

Ingredientes

Nhoque

1 abóbora descascada e picada

1 ovo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cogumelo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 xícaras de chá de cogumelo champignon fatiado

champignon fatiado 2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de ricota fresca

Sal, queijo parmesão ralado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em uma panela, coloque a abóbora e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra e amasse até obter um purê homogêneo. Transfira para um recipiente e adicione o ovo e o queijo parmesão. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Divida em porções e faça rolinhos. Corte os rolinhos em pedaços de aproximadamente 2 cm para formar os nhoques. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até ferver. Aos poucos, adicione os nhoques e cozinhe até subirem à superfície. Retire-os com uma escumadeira e reserve.

Cogumelo

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o cogumelo e doure. Junte o alho e refogue por mais 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Em um prato fundo, coloque uma camada de ricota fresca. Cubra com os nhoques e despeje o cogumelo sobre eles. Sirva em seguida.

Salmão ao molho cremoso de limão

Ingredientes

2 filés de salmão

1 limão cortado em fatias

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de manteiga

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de tomilho fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Tampe e deixe marinar por 15 minutos. Em uma frigideira grande, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de salmão e frite por 5 minutos de cada lado. Retire o salmão da frigideira e reserve.

Na mesma frigideira, coloque o restante da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e doure. Junte o creme de leite e as fatias de limão. Cozinhe, mexendo sempre, até o molho engrossar ligeiramente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Disponha os filés de salmão sobre o molho e cozinhe por mais 3 minutos. Sirva em seguida.

Medalhões de filé mignon com molho de vinho tinto (Imagem: tmalucelli | Shutterstock)

Medalhões de filé mignon com molho de vinho tinto

Ingredientes

2 medalhões de filé mignon

mignon 1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de vinho tinto seco

1/2 cebola descascada e picada finamente

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de açúcar

1 colher de sopa de manteiga gelada para finalizar o molho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os medalhões de filé mignon e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os medalhões e sele por 4 minutos de cada lado. Transfira a carne para um recipiente, cubra com papel-alumínio e reserve.

Na mesma frigideira, adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o vinho tinto e raspe o fundo da panela para soltar o sabor da carne. Cozinhe até o molho engrossar levemente. Se quiser suavizar o sabor do vinho, adicione o açúcar nesse momento. Desligue o fogo e coloque a manteiga gelada. Mexa até incorporar e dar brilho ao molho. Sirva os medalhões acompanhado com o molho.

Torta de morango

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1/4 de colher de chá de sal

1 xícara de chá de manteiga gelada cortada em cubos

1 ovo

2 colheres de sopa de água gelada

1 ovo batido para pincelar

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

500 g de morango cortado em pedaços

cortado em pedaços 2 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, mexa até obter uma farofa. Acrescente o ovo e misture até obter uma massa homogênea. Se necessário, coloque a água gelada, uma colher de cada vez, até que a massa se junte. Após, modele a massa no formato de um disco, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Em seguida, divida a massa em duas partes iguais e disponha uma das partes em uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo. Abra com a ajuda de um rolo até formar um círculo de aproximadamente 0,5 cm de espessura. Unte uma forma com fundo removível com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Forre o fundo e as laterais com a massa, pressionando bem, e fure com a ajuda de um garfo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar levemente. Retire do forno e aguarde esfriar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o morango, o açúcar, o amido de milho, a essência de baunilha e o suco de limão. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que a mistura engrosse e os morangos estejam macios. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Montagem

Com a ajuda de um rolo, abra o restante da massa e use cortadores de biscoito no formato de coração para cortá-la. Depois, coloque os corações em uma assadeira forrada com papel-manteiga e pincele com o ovo batido. Despeje o recheio de morango sobre a massa pré-assada reservada e cubra com os corações. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.