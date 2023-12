Alimentação leve: prefira alimentos leves e não gordurosos para auxiliar na recuperação.

Descanso: o corpo precisa de descanso para se recuperar completamente.

Estes sucos naturais são uma maneira saudável e eficaz de ajudar o corpo a se recuperar após os excessos das festas de fim de ano. Lembre-se, a moderação é a chave para evitar a ressaca, mas caso ela ocorra, esses sucos podem ser seus aliados na recuperação

Confira uma lista de sucos que vão te ajudar a passar o primeiro dia do ano menos desconfortável.

1- Suco de laranja, cenoura e gengibre

Benefícios: rico em vitamina C e antioxidantes. A laranja ajuda na desintoxicação e a cenoura, rica em vitaminas do complexo B, auxilia no metabolismo do álcool. O gengibre ajuda a combater náuseas.

2 – Suco verde detox

Ingredientes: espinafre, maçã, pepino, limão e hortelã.

Benefícios: rico em clorofila e antioxidantes, este suco ajuda na limpeza do fígado. O limão estimula a digestão, enquanto a maçã e o pepino fornecem hidratação e nutrientes essenciais.

3 – Suco de melancia com hortelã

Benefícios: a melancia é rica em água e eletrólitos, ajudando na hidratação. A hortelã é um calmante natural para o estômago.

4 – Suco de beterraba com limão

Benefícios: a beterraba auxilia na melhora da circulação sanguínea e na desintoxicação do fígado. O limão adiciona vitamina C e ajuda a equilibrar o pH do corpo.

5 – Suco de abacaxi com coco

Benefícios: o abacaxi contém bromelina, uma enzima que ajuda na digestão. A água de coco repõe os eletrólitos perdidos e hidrata.

