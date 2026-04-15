O que fazer em Curitiba nesta quarta-feira (15/04)? Gastronomia ganha destaque

A capital paranaense promete uma quarta-feira (15/04) repleta de opções para todos os gostos, unindo cultura e gastronomia. Os destaques do dia incluem um clássico do ballet e a continuidade de dois grandes festivais que celebram a culinária e os cafés.

Para os amantes da arte, o Ballet Giselle se apresenta hoje no Teatro Guaíra. Um espetáculo atemporal que encanta gerações com sua história de amor, traição e redenção. É uma oportunidade imperdível para apreciar a beleza e a técnica da dança clássica. Os ingressos podem ser adquiridos através do link oficial do evento neste link.

Cenário gastronômico fervendo em Curitiba

No cenário gastronômico, dois eventos continuam a agitar Curitiba. O Breakfast Weekend, Festival de Cafés da Manhã, segue até o dia 26 de abril, oferecendo experiências deliciosas em diversos estabelecimentos participantes. Detalhes e a lista de locais podem ser encontrados neste link.

Paralelamente, o Comida di Buteco 2026 estende-se até 3 de maio, convidando o público a explorar os sabores da culinária de boteco em uma competição que elege o melhor petisco da cidade. Os estabelecimentos participantes e mais informações estão disponíveis aqui.