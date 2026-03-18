Comida di Buteco 2026: conheça os pratos participantes

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A 11ª edição do Comida di Buteco em Curitiba começa no dia 10 de abril e reúne 41 bares da capital e de São José dos Pinhais. Neste ano, o concurso traz um tema inédito: verduras, ingredientes obrigatórios nas receitas dos petiscos criados especialmente para a competição, que segue até 3 de maio.

Criado em 2000 em Belo Horizonte e hoje presente em 45 cidades brasileiras, o concurso completa 26 anos em 2026 e chega a Curitiba com expectativa de repetir o grande público das últimas edições. Durante o período do evento, milhares de pessoas costumam circular pelos bares participantes em busca do melhor petisco do ano.

“Mais uma vez a gente quer desafiar os bares a pensarem em um prato a partir de uma temática. E desta vez, um tema inédito, pensado para trazer novidade ao público. Tenho certeza de que as pessoas vão se surpreender”, conta Filipe Pereira, diretor de operações do Comida di Buteco.

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Entre os ingredientes utilizados nos petiscos estão rúcula, couve, couve-flor, brócolis, entre outros, combinados com proteínas tradicionais dos butecos brasileiros. Nesta edição, todos os pratos concorrentes terão valor único de R$ 40.

Durante o concurso, o público visita os bares participantes e avalia diferentes quesitos. O petisco representa 70% da nota, enquanto atendimento, higiene do local e temperatura da bebida complementam a avaliação. Além disso, jurados convidados – e mantidos em sigilo – também participam da votação. O resultado final considera peso igual entre público e jurados.

“Os bares, e nós do concurso, estamos animados para esta edição. Todos os anos o Comida di Buteco reúne milhares de pessoas em estabelecimentos familiares, que dedicam suas vidas ao bar. É hora de celebrar esses lugares e, principalmente, fazer história na mesa do buteco”, brinca Filipe.

Os bares participantes estão distribuídos por diferentes bairros da cidade, como Santa Felicidade, Cajuru, Xaxim, Centro, Boa Vista e Uberaba, além de São José dos Pinhais.

Conheça os bares participantes e os petiscos:

Anita Restaurante e Petiscaria

Petisco: Fuzileti de Buteco – Alcatra angus suculenta em cubos feito à milanesa, ao molho bechamel com alho-poró e quatro queijos, finalizado com queijo gratinado, servida em um cesto de massa crocante comestível. Acompanha pesto de rúcula e torradas temperadas.

Endereço: ANITA GARIBALDI, 4596 | BARREIRINHA, CURITIBA – PR

Armazém Califórnia

Petisco: Sabores do Líbano – Croquete de kafta, charutinho de folha de parreira, pasta de babaganush e tabule, acompanha pimenta a moda da casa a base de tahine e pão árabe.

Endereço: SALDANHA MARINHO, 68 | CENTRO, CURITIBA – PR

Armazém do Espetinho

Petisco: Queijinho intrometido e acompanhado – Espetinho de carne assado na brasa desconstruído, coberto com molho de tomate rústico e queijo, acompanhado de couve-flor empanada.

Endereço: BARÃO DE SANTO ÂNGELO, 1507 | XAXIM, CURITIBA – PR

Baba Salim

Petisco: Magdoussa Salim – Berinjela com carne à moda árabe, acompanha pão sírio.

Endereço: Rua Amintas de Barros, 45 | Centro, Curitiba – PR.

Bar Quintal Maria Flor

Petisco: Encanto, magia e euforia – Ragu de carne bovina com bacon ao molho, polenta cremosa com queijo. Acompanha uma saladinha de rúcula, agrião e lascas de parmesão e para finalizar um doce de abóbora em calda.

Endereço: HOLANDA, 1089 | BOA VISTA, CURITIBA – PR

Bar do Cláudio

Petisco: Supply – Bolinho de arroz e brócolis recheado com costela. Acompanha molho de pimenta e creme de alho.

Endereço: NITERÓI, 265 | CAJURU, CURITIBA – PR

Bar do Edmundo

Petisco: Pastel de bacalhau – Pastel com recheio de bacalhoada desconstruída, acompanha pesto de azeitona.

Endereço: PREFEITO ERASTO GAERTNER, 1764 | BACACHERI, CURITIBA – PR

Bar do Gaúcho

Petisco: Pão com bolinho – Bolinho de carne, pão d’água, alface, tomate, queijo muçarela e maionese caseira, acompanha uma porção de torresmo.

Endereço: RUA OLIVEIRA VIANA, 513 | HAUER, CURITIBA – PR

Bar do Gildo

Petisco: Alcatra da casa com verduras do campo – Coração de alcatra ao molho madeira com couve-flor branqueada, broto de bambu e alho-poró salteado com folhas frescas de rúcula e alface. Acompanha molho rosê da casa e uma unidade de pão francês fatiado.

Endereço: JOSÉ MERHY, 745 | BOA VISTA, CURITIBA – PR

Bar do Montejorge

Petisco: Canópolis – Canudinho crocante com brócolis, creme de mandioca e linguiça Blumenau.

Endereço: PROFESSOR DARIO VELLOSO, 581 | VILA IZABEL, CURITIBA – PR

Bar do Morango

Petisco: Bolinho de frango do Morango – Bolinho de frango com massa de batata e brócolis, recheado com catupiry empanado e frito. Acompanha bruschetta com caponata de berinjela.

Endereço: DAVID GERONASSO, 567 | BOA VISTA, CURITIBA – PR

Basset Lanches

Petisco: Escabasset – Finas fatias de carne bovina flambadas, com verduras e legumes refogados, marinados em azeite de oliva e vinagre branco, acompanhadas de pão francês.

Endereço: MARECHAL HERMES, 1024 | CENTRO CÍVICO, CURITIBA – PR

Beberibar

Petisco: Poró de bom – Pastel recheado com alho-poró, ricota e queijo muçarela. Acompanha vinagrete e macaxeira frita.

Endereço: AV. DESEMBARGADOR HUGO SIMAS, 1791 | VISTA ALEGRE, CURITIBA – PR

Bendito Boteco da Galera

Petisco: Mini Kaftas – Mini kaftas artesanais servidas com espinafre cozido no ponto certo, acompanhadas de dois molhos da casa: maionese verde artesanal e molho de pimenta especial.

Endereço: ITAJUBÁ, 618 | PORTÃO, CURITIBA – PR

Boteco da Ordem

Petisco: Espetinho de torresmo no pão francês – Espetinho de torresmo no pão francês, acompanha maionese e alface americana.

Endereço: AVENIDA JAIME REIS, 12 | SÃO FRANCISCO, CURITIBA – PR

Boteco do Batel

Petisco: Rabo de boteco – Dadinho de rabada com agrião e queijo provolone. Acompanha molho de mel e mostarda e guacamole.

Endereço: RUA ALFERES ANGELO SAMPAIO, 1671 | BATEL, CURITIBA – PR

Boteco do Careca

Petisco: Ribs Potato – Batata inglesa dourada com ragu de costela, creme de queijo e crisp de couve temperado.

Endereço: RUA DR. ALFREDO VIÊIRA BARCELOS, 285 | UBERABA, CURITIBA – PR

Boteco do Peroba

Petisco: Medalhão de pernil – Bolinho de pernil enrolado em tiras de bacon, acompanhado de geleia de abacaxi apimentada.

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 7412 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

Boteco do Zampi

Petisco: Brusqueta de Boteco – Brusqueta de costela com couve crispy e maionese de alho e pimenta biquinho.

Endereço: RUA OMAR RAYMUNDO PICHETH, 903 | XAXIM, CURITIBA – PR

Botega Bar e Petiscaria

Petisco: Trem Bão D+ – Costela assada ao tempero de Minas, acompanha molho de alho-poró, mandioca cremosa e farofa de banana-da-terra com bacon e couve.

Endereço: MANOEL RIBAS, 7250 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

Brado Bar

Petisco: Trouxinha de Alface – Trouxinha de alface com gohan (arroz japonês), molhos shoyu e gochujang, panceta fina frita na manteiga.

Endereço: VITÓRIO MARENDA, 36 | AFONSO PENA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR

Buteco do Minero

Petisco: O mió do buteco – Polenta cremosa com fraldinha desfiada.

Endereço: OMAR RAYMUNDO PICHETH, 784 | XAXIM, CURITIBA – PR

Cabana Bar & Petiscaria

Petisco: Combinado Cabana – Espetinhos de lombo suíno e provolone à milanesa, palitos de polenta e molho de agrião.

Endereço: MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 655 | CRISTO REI, CURITIBA – PR

Casa D’Bia

Petisco: Raízes do Sertão – Bolinho de mandioca recheado com costelinha de porco, couve e queijo coalho, servido com Ypióca Ouro e geleia de pimenta.

Endereço: RORAIMA, 1369 | CAJURU, CURITIBA – PR

Casa Velha

Petisco: Croquete Du Casa – Croquete de carne de panela recheado com alho-poró e ora-pro-nóbis.

Endereço: MATEUS LEME, 5981 | ABRANCHES, CURITIBA – PR

Cataia Bar

Petisco: Kibe Caiçara – Kibe de mandioca com tilápia e espinafre, servido com maionese de limão.

Endereço: RUA PAULA GOMES, 13 | CENTRO, CURITIBA – PR

Dom Rodrigo

Petisco: Arabezinha de botequim – Mini charutos de repolho e mini kaftas com molho azedo.

Endereço: VEREADOR TOALDO TÚLIO, 2275 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

Gordo & Magro Gastrobar

Petisco: Verde que te quero bacon – Pastéis de escarola com bacon e rolinhos primavera.

Endereço: THEODORO MAKIOLKA, 2009 | SANTA CÂNDIDA, CURITIBA – PR

Jacobina Bar

Petisco: Mexidão da Vó – Linguiça, farofa molhada e bolinhos de feijão.

Endereço: CONSELHEIRO CARRÃO, 348 | JUVEVÊ, CURITIBA – PR

KO Gastropub

Petisco: Caponata com costelinha de apoio – Caponata com costelinha de porco ao molho mostarda e mel.

Endereço: RUA PEDRO KRASINSKI, 60 | CAPÃO RASO, CURITIBA – PR

O Taberneiro

Petisco: Colher armadilha – Purê de couve-flor com torresmo crocante e crisp de couve.

Endereço: DOM PEDRO I, 643 | ÁGUA VERDE, CURITIBA – PR

OZ 70 Bar e Restaurante

Petisco: TartarOZ – Tartar de mignon em trouxinha de acelga com berinjela empanada.

Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES, 369 | AHÚ, CURITIBA – PR

Obrzut-Bar

Petisco: Buraco quente de fraldinha – Recheado com queijo, cenoura, bacon e cheiro-verde.

Endereço: RUA MOACIR VIEIRA GOMES, 49 | CAMPO COMPRIDO, CURITIBA – PR

Paparico Gastrobar

Petisco: Bolinhografia do Brasil – Oito bolinhos inspirados em pratos da culinária brasileira.

Endereço: LEÃO SALLUM, 1240 | BOA VISTA, CURITIBA – PR

PickNick Bar

Petisco: Crostela – Bolinho de costela com queijo e crispy de couve.

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 5966 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

Puinas Bar

Petisco: Brocheta – Espetinho de frango com abobrinha, alho-poró e molho tare.

Endereço: VEREADOR TOALDO TÚLIO, 1136 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

Rancho Kanela

Petisco: Kibe de agrião – Kibe acompanhado de molhos especiais.

Endereço: RUA JOSÉ MARCASSA, 392 | XAXIM, CURITIBA – PR

Rosti Bar e Food

Petisco: Bolinho cervejeiro – Bolinho de malte, carne e linguiça recheado com queijo.

Endereço: ENETTE DUBARD, 175 | TATUQUARA, CURITIBA – PR

Schnaps Bar

Petisco: Misturadinho da casa – Cestinha de macarrão com carne de panela e acompanhamentos.

Endereço: ANDRÉ ZANETTI, 129 | VISTA ALEGRE, CURITIBA – PR

Seu Luis Bar e Petiscaria

Petisco: Crepe de Espinafre – Crepe recheado com pernil desfiado ao molho de especiarias.

Endereço: JOSÉ ZILIOTTO, 223 | CENTRO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR

Trieste Bar e Restaurante

Petisco: Crepinafre – Crepioca recheada de espinafre, queijo e bacon, com brigadeiro de abóbora.

Endereço: PROFESSOR FRANCISCO ZARDO, 920 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

>>> Veja todas as fotos dos pratos no site do Comida Di Buteco