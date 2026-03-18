Muito sabor

Comida di Buteco 2026: conheça os pratos participantes

9 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa
- Atualizado: 18/03/26 09h44
Petisco do Casa d'Bia, na disputa pelo prêmio do Comida Di Buteco. Foto: Divulgação

A 11ª edição do Comida di Buteco em Curitiba começa no dia 10 de abril e reúne 41 bares da capital e de São José dos Pinhais. Neste ano, o concurso traz um tema inédito: verduras, ingredientes obrigatórios nas receitas dos petiscos criados especialmente para a competição, que segue até 3 de maio.

Criado em 2000 em Belo Horizonte e hoje presente em 45 cidades brasileiras, o concurso completa 26 anos em 2026 e chega a Curitiba com expectativa de repetir o grande público das últimas edições. Durante o período do evento, milhares de pessoas costumam circular pelos bares participantes em busca do melhor petisco do ano.

“Mais uma vez a gente quer desafiar os bares a pensarem em um prato a partir de uma temática. E desta vez, um tema inédito, pensado para trazer novidade ao público. Tenho certeza de que as pessoas vão se surpreender”, conta Filipe Pereira, diretor de operações do Comida di Buteco.

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Entre os ingredientes utilizados nos petiscos estão rúcula, couve, couve-flor, brócolis, entre outros, combinados com proteínas tradicionais dos butecos brasileiros. Nesta edição, todos os pratos concorrentes terão valor único de R$ 40.

Durante o concurso, o público visita os bares participantes e avalia diferentes quesitos. O petisco representa 70% da nota, enquanto atendimento, higiene do local e temperatura da bebida complementam a avaliação. Além disso, jurados convidados – e mantidos em sigilo – também participam da votação. O resultado final considera peso igual entre público e jurados.

“Os bares, e nós do concurso, estamos animados para esta edição. Todos os anos o Comida di Buteco reúne milhares de pessoas em estabelecimentos familiares, que dedicam suas vidas ao bar. É hora de celebrar esses lugares e, principalmente, fazer história na mesa do buteco”, brinca Filipe.

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Os bares participantes estão distribuídos por diferentes bairros da cidade, como Santa Felicidade, Cajuru, Xaxim, Centro, Boa Vista e Uberaba, além de São José dos Pinhais.

Conheça os bares participantes e os petiscos:

Anita Restaurante e Petiscaria

Petisco: Fuzileti de Buteco – Alcatra angus suculenta em cubos feito à milanesa, ao molho bechamel com alho-poró e quatro queijos, finalizado com queijo gratinado, servida em um cesto de massa crocante comestível. Acompanha pesto de rúcula e torradas temperadas.

Endereço: ANITA GARIBALDI, 4596 | BARREIRINHA, CURITIBA – PR

Armazém Califórnia

Petisco: Sabores do Líbano – Croquete de kafta, charutinho de folha de parreira, pasta de babaganush e tabule, acompanha pimenta a moda da casa a base de tahine e pão árabe.

Endereço: SALDANHA MARINHO, 68 | CENTRO, CURITIBA – PR

Armazém do Espetinho

Petisco: Queijinho intrometido e acompanhado – Espetinho de carne assado na brasa desconstruído, coberto com molho de tomate rústico e queijo, acompanhado de couve-flor empanada.

Endereço: BARÃO DE SANTO ÂNGELO, 1507 | XAXIM, CURITIBA – PR

Baba Salim

Petisco: Magdoussa Salim – Berinjela com carne à moda árabe, acompanha pão sírio.

Endereço: Rua Amintas de Barros, 45 | Centro, Curitiba – PR.

Bar Quintal Maria Flor

Petisco: Encanto, magia e euforia – Ragu de carne bovina com bacon ao molho, polenta cremosa com queijo. Acompanha uma saladinha de rúcula, agrião e lascas de parmesão e para finalizar um doce de abóbora em calda.

Endereço: HOLANDA, 1089 | BOA VISTA, CURITIBA – PR

Bar do Cláudio

Petisco: Supply – Bolinho de arroz e brócolis recheado com costela. Acompanha molho de pimenta e creme de alho.

Endereço: NITERÓI, 265 | CAJURU, CURITIBA – PR

Bar do Edmundo

Petisco: Pastel de bacalhau – Pastel com recheio de bacalhoada desconstruída, acompanha pesto de azeitona.

Endereço: PREFEITO ERASTO GAERTNER, 1764 | BACACHERI, CURITIBA – PR

Bar do Gaúcho

Petisco: Pão com bolinho – Bolinho de carne, pão d’água, alface, tomate, queijo muçarela e maionese caseira, acompanha uma porção de torresmo.

Endereço: RUA OLIVEIRA VIANA, 513 | HAUER, CURITIBA – PR

Bar do Gildo

Petisco: Alcatra da casa com verduras do campo – Coração de alcatra ao molho madeira com couve-flor branqueada, broto de bambu e alho-poró salteado com folhas frescas de rúcula e alface. Acompanha molho rosê da casa e uma unidade de pão francês fatiado.

Endereço: JOSÉ MERHY, 745 | BOA VISTA, CURITIBA – PR

Bar do Montejorge

Petisco: Canópolis – Canudinho crocante com brócolis, creme de mandioca e linguiça Blumenau.

Endereço: PROFESSOR DARIO VELLOSO, 581 | VILA IZABEL, CURITIBA – PR

Bar do Morango

Petisco: Bolinho de frango do Morango – Bolinho de frango com massa de batata e brócolis, recheado com catupiry empanado e frito. Acompanha bruschetta com caponata de berinjela.

Endereço: DAVID GERONASSO, 567 | BOA VISTA, CURITIBA – PR

Basset Lanches

Petisco: Escabasset – Finas fatias de carne bovina flambadas, com verduras e legumes refogados, marinados em azeite de oliva e vinagre branco, acompanhadas de pão francês.

Endereço: MARECHAL HERMES, 1024 | CENTRO CÍVICO, CURITIBA – PR

Beberibar

Petisco: Poró de bom – Pastel recheado com alho-poró, ricota e queijo muçarela. Acompanha vinagrete e macaxeira frita.

Endereço: AV. DESEMBARGADOR HUGO SIMAS, 1791 | VISTA ALEGRE, CURITIBA – PR

Bendito Boteco da Galera

Petisco: Mini Kaftas – Mini kaftas artesanais servidas com espinafre cozido no ponto certo, acompanhadas de dois molhos da casa: maionese verde artesanal e molho de pimenta especial.

Endereço: ITAJUBÁ, 618 | PORTÃO, CURITIBA – PR

Boteco da Ordem

Petisco: Espetinho de torresmo no pão francês – Espetinho de torresmo no pão francês, acompanha maionese e alface americana.

Endereço: AVENIDA JAIME REIS, 12 | SÃO FRANCISCO, CURITIBA – PR

Boteco do Batel

Petisco: Rabo de boteco – Dadinho de rabada com agrião e queijo provolone. Acompanha molho de mel e mostarda e guacamole.

Endereço: RUA ALFERES ANGELO SAMPAIO, 1671 | BATEL, CURITIBA – PR

Boteco do Careca

Petisco: Ribs Potato – Batata inglesa dourada com ragu de costela, creme de queijo e crisp de couve temperado.

Endereço: RUA DR. ALFREDO VIÊIRA BARCELOS, 285 | UBERABA, CURITIBA – PR

Boteco do Peroba

Petisco: Medalhão de pernil – Bolinho de pernil enrolado em tiras de bacon, acompanhado de geleia de abacaxi apimentada.

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 7412 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

Boteco do Zampi

Petisco: Brusqueta de Boteco – Brusqueta de costela com couve crispy e maionese de alho e pimenta biquinho.

Endereço: RUA OMAR RAYMUNDO PICHETH, 903 | XAXIM, CURITIBA – PR

Botega Bar e Petiscaria

Petisco: Trem Bão D+ – Costela assada ao tempero de Minas, acompanha molho de alho-poró, mandioca cremosa e farofa de banana-da-terra com bacon e couve.

Endereço: MANOEL RIBAS, 7250 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

Brado Bar

Petisco: Trouxinha de Alface – Trouxinha de alface com gohan (arroz japonês), molhos shoyu e gochujang, panceta fina frita na manteiga.

Endereço: VITÓRIO MARENDA, 36 | AFONSO PENA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR

Buteco do Minero

Petisco: O mió do buteco – Polenta cremosa com fraldinha desfiada.

Endereço: OMAR RAYMUNDO PICHETH, 784 | XAXIM, CURITIBA – PR

Cabana Bar & Petiscaria

Petisco: Combinado Cabana – Espetinhos de lombo suíno e provolone à milanesa, palitos de polenta e molho de agrião.

Endereço: MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 655 | CRISTO REI, CURITIBA – PR

Casa D’Bia

Petisco: Raízes do Sertão – Bolinho de mandioca recheado com costelinha de porco, couve e queijo coalho, servido com Ypióca Ouro e geleia de pimenta.

Endereço: RORAIMA, 1369 | CAJURU, CURITIBA – PR

Casa Velha

Petisco: Croquete Du Casa – Croquete de carne de panela recheado com alho-poró e ora-pro-nóbis.

Endereço: MATEUS LEME, 5981 | ABRANCHES, CURITIBA – PR

Cataia Bar

Petisco: Kibe Caiçara – Kibe de mandioca com tilápia e espinafre, servido com maionese de limão.

Endereço: RUA PAULA GOMES, 13 | CENTRO, CURITIBA – PR

Dom Rodrigo

Petisco: Arabezinha de botequim – Mini charutos de repolho e mini kaftas com molho azedo.

Endereço: VEREADOR TOALDO TÚLIO, 2275 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

Gordo & Magro Gastrobar

Petisco: Verde que te quero bacon – Pastéis de escarola com bacon e rolinhos primavera.

Endereço: THEODORO MAKIOLKA, 2009 | SANTA CÂNDIDA, CURITIBA – PR

Jacobina Bar

Petisco: Mexidão da Vó – Linguiça, farofa molhada e bolinhos de feijão.

Endereço: CONSELHEIRO CARRÃO, 348 | JUVEVÊ, CURITIBA – PR

KO Gastropub

Petisco: Caponata com costelinha de apoio – Caponata com costelinha de porco ao molho mostarda e mel.

Endereço: RUA PEDRO KRASINSKI, 60 | CAPÃO RASO, CURITIBA – PR

O Taberneiro

Petisco: Colher armadilha – Purê de couve-flor com torresmo crocante e crisp de couve.

Endereço: DOM PEDRO I, 643 | ÁGUA VERDE, CURITIBA – PR

OZ 70 Bar e Restaurante

Petisco: TartarOZ – Tartar de mignon em trouxinha de acelga com berinjela empanada.

Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA GUIMARÃES, 369 | AHÚ, CURITIBA – PR

Obrzut-Bar

Petisco: Buraco quente de fraldinha – Recheado com queijo, cenoura, bacon e cheiro-verde.

Endereço: RUA MOACIR VIEIRA GOMES, 49 | CAMPO COMPRIDO, CURITIBA – PR

Paparico Gastrobar

Petisco: Bolinhografia do Brasil – Oito bolinhos inspirados em pratos da culinária brasileira.

Endereço: LEÃO SALLUM, 1240 | BOA VISTA, CURITIBA – PR

PickNick Bar

Petisco: Crostela – Bolinho de costela com queijo e crispy de couve.

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 5966 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

Puinas Bar

Petisco: Brocheta – Espetinho de frango com abobrinha, alho-poró e molho tare.

Endereço: VEREADOR TOALDO TÚLIO, 1136 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

Rancho Kanela

Petisco: Kibe de agrião – Kibe acompanhado de molhos especiais.

Endereço: RUA JOSÉ MARCASSA, 392 | XAXIM, CURITIBA – PR

Rosti Bar e Food

Petisco: Bolinho cervejeiro – Bolinho de malte, carne e linguiça recheado com queijo.

Endereço: ENETTE DUBARD, 175 | TATUQUARA, CURITIBA – PR

Schnaps Bar

Petisco: Misturadinho da casa – Cestinha de macarrão com carne de panela e acompanhamentos.

Endereço: ANDRÉ ZANETTI, 129 | VISTA ALEGRE, CURITIBA – PR

Seu Luis Bar e Petiscaria

Petisco: Crepe de Espinafre – Crepe recheado com pernil desfiado ao molho de especiarias.

Endereço: JOSÉ ZILIOTTO, 223 | CENTRO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR

Trieste Bar e Restaurante

Petisco: Crepinafre – Crepioca recheada de espinafre, queijo e bacon, com brigadeiro de abóbora.

Endereço: PROFESSOR FRANCISCO ZARDO, 920 | SANTA FELICIDADE, CURITIBA – PR

>>> Veja todas as fotos dos pratos no site do Comida Di Buteco

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