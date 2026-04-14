Curitiba

Milionário e Moysés Rico, Pearl Jam, Cidade Negra e mais. O que fazer em Curitiba?

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 14/04/26 09h25
Milionário e Moysés Rico
Milionário e Moysés Rico: "De Volta à Estrada da Vida" traz clássicos como "Ainda Ontem Chorei de Saudade" e "Sonhei com Você". Foto: Reprodução.

Fim de semana em Curitiba tem ainda o retorno do Cidade Negra, tributo sinfônico ao Pearl Jam, humor com Fagner Zadra e a despedida de Ana Botafogo do palco do Guairão.

Curitiba se prepara para um final de semana nostálgico e diversificado. O grande destaque é o retorno de Milionário aos palcos, agora ao lado de Moysés Rico, filho de seu eterno parceiro, para celebrar o legado da música sertaneja raiz. A programação também marca o retorno de Toni Garrido ao Cidade Negra, o humor de superação de Fagner Zadra e uma fusão inusitada entre o grunge do Pearl Jam e a música erudita.

Grandes Shows e Apresentações Solo

  • Milionário e Moysés Rico: O projeto “De Volta à Estrada da Vida” traz clássicos como “Ainda Ontem Chorei de Saudade” e “Sonhei com Você”.
    • Data: Sexta-feira, 17 de abril.
    • Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300).
    • Ingressos: Disponíveis no Disk Ingressos.
  • Cidade Negra: Toni Garrido e Bino Farias apresentam a nova turnê “De Agora em Diante”.
    • Data: Sábado, 18 de abril.
    • Local: Igloo Super Hall (Jockey Club – Rua Dino Bertoldi, 740).
    • Ingressos: A partir de R$ 70,00 (meia-entrada) no site Eventim.
  • Pearl Jam Symphonic: A banda Black Circle une-se a uma orquestra para interpretar sucessos como “Black” e “Alive”.
    • Data: Domingo, 19 de abril às 20h.
    • Local: Teatro Positivo.
    • Ingressos: Entre R$ 190,00 (meia) e R$ 380,00 (inteira) no Disk Ingressos. Pra entrar no clima:
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  • Fagner Zadra: O humorista apresenta o solo de stand-up “Rizadra – Sit Down Comedy”.
    • Data: Quinta-feira, 16 de abril às 21h.
    • Local: D House Curitiba (R. José Sikorski, 46).
    • Ingressos: A partir de R$ 30,00 no Disk Ingressos.

Teatro e Dança

  • Ballet Giselle: Última oportunidade para conferir a Curitiba Cia de Dança com a bailarina Ana Botafogo.
    • Data: Sexta-feira, 17 de abril às 20h.
    • Local: Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175).
    • Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) no DiskIngressos.

Cinema

  • Estreia “Mestre Leonildo”: Documentário sobre o guardião do fandango e da alma caiçara.
    • Data: Sábado, 18 de abril às 19h.
    • Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174).
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