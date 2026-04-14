Milionário e Moysés Rico, Pearl Jam, Cidade Negra e mais. O que fazer em Curitiba?

Fim de semana em Curitiba tem ainda o retorno do Cidade Negra, tributo sinfônico ao Pearl Jam, humor com Fagner Zadra e a despedida de Ana Botafogo do palco do Guairão.

Curitiba se prepara para um final de semana nostálgico e diversificado. O grande destaque é o retorno de Milionário aos palcos, agora ao lado de Moysés Rico, filho de seu eterno parceiro, para celebrar o legado da música sertaneja raiz. A programação também marca o retorno de Toni Garrido ao Cidade Negra, o humor de superação de Fagner Zadra e uma fusão inusitada entre o grunge do Pearl Jam e a música erudita.

Grandes Shows e Apresentações Solo

Milionário e Moysés Rico: O projeto “De Volta à Estrada da Vida” traz clássicos como “Ainda Ontem Chorei de Saudade” e “Sonhei com Você”. Data: Sexta-feira, 17 de abril. Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300). Ingressos: Disponíveis no Disk Ingressos.

O projeto “De Volta à Estrada da Vida” traz clássicos como “Ainda Ontem Chorei de Saudade” e “Sonhei com Você”. Cidade Negra: Toni Garrido e Bino Farias apresentam a nova turnê “De Agora em Diante”. Data: Sábado, 18 de abril. Local: Igloo Super Hall (Jockey Club – Rua Dino Bertoldi, 740). Ingressos: A partir de R$ 70,00 (meia-entrada) no site Eventim.

Toni Garrido e Bino Farias apresentam a nova turnê “De Agora em Diante”. Pearl Jam Symphonic: A banda Black Circle une-se a uma orquestra para interpretar sucessos como “Black” e “Alive”. Data: Domingo, 19 de abril às 20h. Local: Teatro Positivo. Ingressos: Entre R$ 190,00 (meia) e R$ 380,00 (inteira) no Disk Ingressos. Pra entrar no clima:

A banda Black Circle une-se a uma orquestra para interpretar sucessos como “Black” e “Alive”.

Fagner Zadra: O humorista apresenta o solo de stand-up “Rizadra – Sit Down Comedy”. Data: Quinta-feira, 16 de abril às 21h. Local: D House Curitiba (R. José Sikorski, 46). Ingressos: A partir de R$ 30,00 no Disk Ingressos.

O humorista apresenta o solo de stand-up “Rizadra – Sit Down Comedy”.

Teatro e Dança

Ballet Giselle: Última oportunidade para conferir a Curitiba Cia de Dança com a bailarina Ana Botafogo. Data: Sexta-feira, 17 de abril às 20h. Local: Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175). Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) no DiskIngressos.

Última oportunidade para conferir a Curitiba Cia de Dança com a bailarina Ana Botafogo.

Cinema

Estreia “Mestre Leonildo”: Documentário sobre o guardião do fandango e da alma caiçara. Data: Sábado, 18 de abril às 19h. Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174).

Documentário sobre o guardião do fandango e da alma caiçara.