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O que fazer em Curitiba hoje: Fábio Porchat traz stand-up a Curitiba em dia repleto de cultura e lazer

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 06/08/26 08h51
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Imagem mostra Fabio Porchat. O humorista está na frente de um painel com várias fotos, usando uma jaqueta bege, sorrindo e segurando na ponta do seu óculos.
Fábio Porchat se apresenta em Curitiba nesta quinta-feira com o espetáculo "Histórias do Porchat", em dia movimentado na agenda cultural da capital paranaense. Foto: Reprodução/Globo/Guto Costa.

Curitiba oferece nesta quinta-feira (06) uma programação cultural diversa que inclui o stand-up “Histórias do Porchat“, com Fábio Porchat, no Teatro Positivo. A capital paranaense também recebe estreias nos palcos do Teatro Guaíra e da CAIXA Cultural Curitiba, debate sobre megaeventos culturais na PUCPR e opções de lazer ao ar livre no Parque Jaime Lerner, com entrada gratuita após as 18h. Tudo isso além do IV Festival da Palavra, que movimenta Curitiba até domingo.

Teatro e Espetáculos

  • Fábio Porchat apresenta “Histórias do Porchat” no Teatro Positivo, trazendo relatos de suas viagens pelo mundo. Ingressos aqui.
  • Rosana Stavis e Helena de Jorge Portela estreiam o espetáculo “Nebulosa de Baco” no Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante – Teatro Guaíra), às 20h. Ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada) neste link.
  • O espetáculo audiovisual “As Amazônias” estreia na CAIXA Cultural Curitiba, às 19h, reunindo as cantoras Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos. Entradas via Bilheteria Digital.
  • A peça “Ainda Antígona” ocupa o Auditório Glauco Flores Sá Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra), às 20h. Ingressos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) neste link.
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Exposições e Debates

  • A mostra “Nise da Silveira – A Revolução pelo Afeto” exibe mais de 150 obras na CAIXA Cultural Curitiba, com entrada gratuita durante o horário regular de visitação.
  • A exposição “A Cara da Capa” apresenta trabalhos de designers paranaenses em espaços da Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba, com acesso gratuito.
  • A diretora do Festival de Curitiba, Fabíula Passini, participa do encontro “Megaeventos Culturais e o Uso do Espaço Urbano”, no Auditório da Biblioteca PUCPR, às 10h, com entrada livre.

Música e Lazer ao Ar Livre

  • A Ópera de Arame (Parque Jaime Lerner) oferece a “Experiência Música e Natureza”, garantindo passeios pelas áreas da Ponte, Mirante, Estúdio Geração Pedreira e Espaço Paulo Leminski. O bilhete antecipado custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) pelo Disk Ingressos, com entrada franca para pedestres após as 18h.

Peça “Nebulosa de Baco” no Guairinha e humor no Teatro Positivo movimentam a semana cultural

A agenda cultural de Curitiba traz grandes destaques para os próximos dias nos principais palcos da cidade, com produções inéditas no Teatro Guaíra, encontros sobre a ocupação do espaço urbano e atrações de humor de renome nacional. A programação semanal inclui ainda espetáculos audiovisuais e mostras artísticas com entrada gratuita.

Teatro e Espetáculos

  • As atrizes Rosana Stavis e Helena de Jorge Portela protagonizam a estreia de “Nebulosa de Baco” no Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante – Teatro Guaíra), às 20h. Vendas a partir de R$ 30 (meia-entrada) pelo Disk Ingressos.
  • O humorista Fábio Porchat traz o stand-up “Histórias do Porchat” ao Teatro Positivo. Abertura dos portões e ingressos devem ser consultados na bilheteria oficial do local.
  • As cantoras Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos comandam o espetáculo audiovisual “As Amazônias” na CAIXA Cultural Curitiba, às 19h. Bilhetes disponíveis na Bilheteria Digital.
  • O Miniauditório do Teatro Guaíra (Auditório Glauco Flores Sá Brito) recebe a temporada da montagem “Ainda Antígona”, às 20h. Entradas a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) via Disk Ingressos.

Exposições e Debates

  • A CAIXA Cultural Curitiba recebe a exposição itinerante “Nise da Silveira – A Revolução pelo Afeto”, que reúne mais de 150 produções de pacientes psiquiátricos. A visitação ocorre de terça a domingo, com acesso gratuito.
  • Integrada ao Festival da Palavra, a mostra “A Cara da Capa” reúne a identidade visual elaborada por designers locais em espaços da Prefeitura. Entrada franca.
  • Fabíula Passini debate o tema “Megaeventos Culturais e o Uso do Espaço Urbano” em encontro no Auditório da Biblioteca PUCPR, às 10h, com entrada livre.

Lazer ao Ar Livre

  • O Parque Jaime Lerner disponibiliza bilhetes antecipados para a “Experiência Música e Natureza” na Ópera de Arame. A entrada custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) no Disk Ingressos, com acesso gratuito para pedestres após as 18h.

O evento de grande porte que está acontecendo na cidade é o IV Festival da Palavra de Curitiba, que começou ontem e vai até o próximo domingo, 9 de agosto de 2026.

O festival reúne cerca de 80 autores nacionais e internacionais em debates, oficinas e espetáculos gratuitos. O tema deste ano é “Contar Histórias, Ler o Mundo”, com homenagens aos escritores Alice Ruiz e Ignácio de Loyola Brandão.

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