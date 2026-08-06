O que fazer em Curitiba hoje: Fábio Porchat traz stand-up a Curitiba em dia repleto de cultura e lazer

Curitiba oferece nesta quinta-feira (06) uma programação cultural diversa que inclui o stand-up “Histórias do Porchat“, com Fábio Porchat, no Teatro Positivo. A capital paranaense também recebe estreias nos palcos do Teatro Guaíra e da CAIXA Cultural Curitiba, debate sobre megaeventos culturais na PUCPR e opções de lazer ao ar livre no Parque Jaime Lerner, com entrada gratuita após as 18h. Tudo isso além do IV Festival da Palavra, que movimenta Curitiba até domingo.

Teatro e Espetáculos

Fábio Porchat apresenta “Histórias do Porchat” no Teatro Positivo, trazendo relatos de suas viagens pelo mundo. Ingressos aqui.

apresenta “Histórias do Porchat” no Teatro Positivo, trazendo relatos de suas viagens pelo mundo. Ingressos aqui. Rosana Stavis e Helena de Jorge Portela estreiam o espetáculo “ Nebulosa de Baco ” no Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante – Teatro Guaíra), às 20h. Ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada) neste link.

” no Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante – Teatro Guaíra), às 20h. Ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada) neste link. O espetáculo audiovisual “ As Amazônias ” estreia na CAIXA Cultural Curitiba, às 19h, reunindo as cantoras Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos. Entradas via Bilheteria Digital.

” estreia na CAIXA Cultural Curitiba, às 19h, reunindo as cantoras Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos. Entradas via Bilheteria Digital. A peça “Ainda Antígona” ocupa o Auditório Glauco Flores Sá Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra), às 20h. Ingressos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) neste link.

Exposições e Debates

A mostra “Nise da Silveira – A Revolução pelo Afeto” exibe mais de 150 obras na CAIXA Cultural Curitiba, com entrada gratuita durante o horário regular de visitação.

A exposição “A Cara da Capa” apresenta trabalhos de designers paranaenses em espaços da Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba, com acesso gratuito.

A diretora do Festival de Curitiba, Fabíula Passini, participa do encontro “Megaeventos Culturais e o Uso do Espaço Urbano”, no Auditório da Biblioteca PUCPR, às 10h, com entrada livre.

Música e Lazer ao Ar Livre

A Ópera de Arame (Parque Jaime Lerner) oferece a “Experiência Música e Natureza”, garantindo passeios pelas áreas da Ponte, Mirante, Estúdio Geração Pedreira e Espaço Paulo Leminski. O bilhete antecipado custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) pelo Disk Ingressos, com entrada franca para pedestres após as 18h.

Peça “Nebulosa de Baco” no Guairinha e humor no Teatro Positivo movimentam a semana cultural

A agenda cultural de Curitiba traz grandes destaques para os próximos dias nos principais palcos da cidade, com produções inéditas no Teatro Guaíra, encontros sobre a ocupação do espaço urbano e atrações de humor de renome nacional. A programação semanal inclui ainda espetáculos audiovisuais e mostras artísticas com entrada gratuita.

Teatro e Espetáculos

As atrizes Rosana Stavis e Helena de Jorge Portela protagonizam a estreia de “Nebulosa de Baco” no Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante – Teatro Guaíra), às 20h. Vendas a partir de R$ 30 (meia-entrada) pelo Disk Ingressos.

O humorista Fábio Porchat traz o stand-up “Histórias do Porchat” ao Teatro Positivo. Abertura dos portões e ingressos devem ser consultados na bilheteria oficial do local.

As cantoras Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos comandam o espetáculo audiovisual “As Amazônias” na CAIXA Cultural Curitiba, às 19h. Bilhetes disponíveis na Bilheteria Digital.

O Miniauditório do Teatro Guaíra (Auditório Glauco Flores Sá Brito) recebe a temporada da montagem “Ainda Antígona”, às 20h. Entradas a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) via Disk Ingressos.

Exposições e Debates

A CAIXA Cultural Curitiba recebe a exposição itinerante “Nise da Silveira – A Revolução pelo Afeto”, que reúne mais de 150 produções de pacientes psiquiátricos. A visitação ocorre de terça a domingo, com acesso gratuito.

Integrada ao Festival da Palavra, a mostra “A Cara da Capa” reúne a identidade visual elaborada por designers locais em espaços da Prefeitura. Entrada franca.

Fabíula Passini debate o tema “Megaeventos Culturais e o Uso do Espaço Urbano” em encontro no Auditório da Biblioteca PUCPR, às 10h, com entrada livre.

Lazer ao Ar Livre

O Parque Jaime Lerner disponibiliza bilhetes antecipados para a “Experiência Música e Natureza” na Ópera de Arame. A entrada custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) no Disk Ingressos, com acesso gratuito para pedestres após as 18h.

O evento de grande porte que está acontecendo na cidade é o IV Festival da Palavra de Curitiba, que começou ontem e vai até o próximo domingo, 9 de agosto de 2026.

O festival reúne cerca de 80 autores nacionais e internacionais em debates, oficinas e espetáculos gratuitos. O tema deste ano é “Contar Histórias, Ler o Mundo”, com homenagens aos escritores Alice Ruiz e Ignácio de Loyola Brandão.