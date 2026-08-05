Prêmio Bom Gourmet 2026: confira todos os vencedores

Em grande festa realizada no pavilhão de exposições do Parque Barigui, um dos principais cartões-postais de Curitiba, aconteceu nesta terça-feira a entrega de mais uma edição do Prêmio Bom Gourmet. Após votação popular com indicados sugeridos pelos próprios clientes, os melhores restaurantes, bares, cafeterias e casas de evento do Paraná foram reconhecidas e premiadas.

Entre as categorias em disputa, a Sabor do Bairro, by Tribuna, teve destaque. Realizada em parceria com a Tribuna do Paraná, a categoria apresentou estabelecimentos hiperlocais, fora dos tradicionais circuitos gastronômicos da cidade. Os indicados foram sugeridos com apoio da editora Eloá Cruz, titular do blog Rango Barateza. O vencedor foi a Kuka Comida Caseira. Conheça a história deles.

Confira a seguir todos os vencedores do Prêmio Bom Gourmet

Especialidades

Alemão: Essen Biergarten

Essen Biergarten Árabe: BaraQuias

BaraQuias Asiático (Coreana, Chinesa, Indiana, Tailandesa): Tuk Tuk

Tuk Tuk Barreado: Villa Morretes Restaurante

Villa Morretes Restaurante Boteco: BarBaran

BarBaran Buffet por quilo: Kurytyba Gastronomia

Kurytyba Gastronomia Cachorro-quente: Green Dog

Green Dog Café Colonial: É da Pam

É da Pam Cafeteria: Café-escola Senac

Café-escola Senac Carne de Onça (curitibanices): Mercearia Fantinato

Mercearia Fantinato Casa de Assados – Take Away: Maionese San Remo

Maionese San Remo Casa de Massas – Take Away: Luponero Restaurante

Luponero Restaurante Cervejaria Artesanal: Cervejaria Bodebrown

Cervejaria Bodebrown Churrascaria Rodízio: Batel Grill

Batel Grill Confeitaria by L’OR: Délices de Sucre

Délices de Sucre Costela: Costelão do Gaúcho

Costelão do Gaúcho Coxinha: Postos Pelanda

Postos Pelanda Cozinha Ibérica (português e espanhol): Ibérico Gastronomia

Ibérico Gastronomia Cozinha Regional Brasileira: Restaurante Mineira Gostosa

Restaurante Mineira Gostosa Cozinha Saudável: All Natural

All Natural Delivery by iFood: Taj Bar

Taj Bar Espaço Kids (para ir com as crianças): Kharina Steakhouse

Kharina Steakhouse Espaço para Eventos: Restaurante Família Madalosso

Restaurante Família Madalosso Estabelecimentos com espaço aberto: Restaurante Maria Eugênia

Restaurante Maria Eugênia Feijoada: Nosso Boteco

Nosso Boteco Franco-suíço: Chalet Suisse

Chalet Suisse Frutos do Mar: Bar do Victor

Bar do Victor Hamburgueria ou Sanduícheria: Drive in Burger

Drive in Burger Italiano: Cantina do Délio

Cantina do Délio Japonês: Taj Bar

Taj Bar Lámen: Ippai Ramen

Ippai Ramen Locais sem glúten com Selo Celíacos: Casa di Pão

Casa di Pão Local Pet Friendly: Ué Pet Café

Ué Pet Café Martha Rocha (curitibanices): Velvet Bolo

Velvet Bolo Menu Completo: Limoeiro Casa de Comidas

Limoeiro Casa de Comidas Melhor operação gastronômica da Feira do Largo da Ordem: Tadeu Rei do Pierogi

Tadeu Rei do Pierogi Padaria: Aquarius

Aquarius Pão com Bolinho (curitbanices): BarBaran

BarBaran Para ir com um turista: Restaurante Imperial

Restaurante Imperial Para ir no Brunch by Ouro Fino: Per Tutti Confeitaria e Café

Per Tutti Confeitaria e Café Para ir no centro de Curitiba: Restaurante Imperial

Restaurante Imperial Para os dias de frio: Cantina Baviera

Cantina Baviera Parmegiana: Restaurante Imperial

Restaurante Imperial Pastel: Pastelaria Brasileira

Pastelaria Brasileira Pizzaria: Baggio Pizzaria e Focacceria

Baggio Pizzaria e Focacceria Prato Feito: Drive in Burger

Drive in Burger Restaurante em Hotel no Paraná: Nomade Restaurante

Nomade Restaurante Restaurante Rural: Chácara Evíssima Restaurante e Lazer Rural

Chácara Evíssima Restaurante e Lazer Rural Sabor do Bairro by Tribuna: Kuka Comida Caseira

Kuka Comida Caseira Sabores do Paraná by Clube da Alice: Ticilicias Pierogues e Massas Artesanais

Ticilicias Pierogues e Massas Artesanais Sonho/Donuts: Dóffee Donuts & Coffee

Dóffee Donuts & Coffee Sorveteria/Gelateria: Bacio di Latte

Bacio di Latte Steakhouse: Kharina Steakhouse

Kharina Steakhouse Torresmo: Restaurante Mineira Gostosa

Restaurante Mineira Gostosa Vegetariano: Domo Café Bistro

Domo Café Bistro Wine Bar: Pinot Wine Bar

Comitê

Chef 5 estrelas: Claudia Krauspenhar, Igor Marquesini, Felipe Miyake, Cláudia Dotti, Lênin Palhano

Claudia Krauspenhar, Igor Marquesini, Felipe Miyake, Cláudia Dotti, Lênin Palhano Chocolateria: Cuore di Cacao Chocolateria

Cuore di Cacao Chocolateria Pão de Fermentação Natural: Maçã Padaria

Maçã Padaria Para Ficar de Olho: Giovani Vivan / Suishan Li / Guilherme Gomes / André Assis / Bibiana Cini

Giovani Vivan / Suishan Li / Guilherme Gomes / André Assis / Bibiana Cini Café Especial: Lucca Cafés Especiais

Lucca Cafés Especiais Carta de Vinhos – Hors Concours: DUQ Gastronomia

DUQ Gastronomia Carta de Vinhos: K.sa Restaurante

K.sa Restaurante Melhor Experiência em Coquetelaria: Testarossa

Testarossa Novidades: Pickles Burger / Testarossa / Pato Osteria / Nacional Bar & Mar / Soleil Café / Zefy diner / Fukuoka Culinária Japonesa / Dhoo Sushi CWB / Floreria Café Bar / Cantuca Brasero e Bar / Alabama Ranch

Pickles Burger / Testarossa / Pato Osteria / Nacional Bar & Mar / Soleil Café / Zefy diner / Fukuoka Culinária Japonesa / Dhoo Sushi CWB / Floreria Café Bar / Cantuca Brasero e Bar / Alabama Ranch Feito Aqui: Soft Ice Cream / Mozzarellart / Onça Bêbada / Queijaria Vaca Profana / Bacco Destilados / Frigorífico Bizinelli / Moka Clube / Zappa Geleias / Osteria da Casa / Charcutaria Escorsin

Categorias Especiais

Ambientação: Soleil Café

Soleil Café Sabor que Salva: Lá na Esquina Lanches / Limoeiro Casa de Comidas / Padaria Requinte

Lá na Esquina Lanches / Limoeiro Casa de Comidas / Padaria Requinte Melhor Atendimento em Operação Gastronômica: Villa Bistrô

30 Melhores do Paraná

30 Melhores do Paraná – Curitiba – 1.º Lugar: DUQ Gastronomia

DUQ Gastronomia 30 Melhores do Paraná – Maringá – 2.º Lugar: Habanero Restaurante

Habanero Restaurante 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 3º Lugar: Trama Restaurante

Trama Restaurante 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 4º Lugar: Aizu Japanese Cuisine

Aizu Japanese Cuisine 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 5º Lugar: Restaurante Igor

Restaurante Igor 30 Melhores do Paraná – Foz do Iguaçu – 6º Lugar: Restaurante Y

Restaurante Y 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 7º Lugar: K.sa Restaurante

K.sa Restaurante 30 Melhores do Paraná – Londrina – 8º Lugar: Ermetto Cozinha de Ingredientes

Ermetto Cozinha de Ingredientes 30 Melhores do Paraná – Londrina – 9º Lugar: Bacchi Osteria

Bacchi Osteria 30 Melhores do Paraná – Guarapuava -10º Lugar: Catharina Cucina

Lugares Imperdíveis

Curitiba

Mercado Municipal de Curitiba

Restaurante Família Madalosso

Rua Prudente de Moraes

Bar do Alemão

Restaurante Maria Eugênia

Fujii Restaurante

Terrazza 40

Café Opera Arte

K.sa Restaurante

Rua da Música

Londrina

Pizzaria Baggio Londrina

La Casita Tapas y Tapas

Bangkok Garden Bar e Restaurante

Panino 77

Restaurante Matsuri

Ermetto Cozinha de Ingredientes

Baudelaire Cookies

Suco Da Rodoviária

Agrobar Londrina

La Gondola Trattoria & Pizzaria

Maringá

Café Tamura

Sabores do Malte Gastrobar

Matsuri Japanese Food

Cathedral Sports Bar

Habanero Restaurante

Daásu Sushi Bar

Oca Restô Bar

Mannaia Bar e Forneria

Fogo & Vino

Mannaia Bakery

Foz do Iguaçu

Capitão Bar

Santo Cupim

Maki Sushi

Sushi Hokkai

TropCalia Restaurante

Bona Trattoria

Restaurante Sabores da Floresta

Jauense Confeitaria

Quinta da Oliva

Vezzoso Cucina

Cascavel

Armazém Restaurante

Hooligans Bar e Restaurante

Laercio’s Restaurante

Restaurante Matsuri

Casa do João

Dujour Gastronomie

Forno do João

MoMA Gastronomia Árabe

Luigia Pizzeria Napoletana

Tartufo Osteria

Campos Gerais

Paco Pizza

Mudra lab

Geo Restaurante

Boteco da Visconde

Casa Frutifique

Noi Pastifício

Brigata Pizzeria

Tomate Seco

Miro Cozinha & Vinho

Essência da Confeitaria

Litoral

Madeleine Bistrô

Sitio Sambaqui Ostras e SUP

UaiPiá

Restaurante Ilha Bela

Cantina Casa Verde

Caramelle – Gelatos Artesanais

Ostra Viva

Empório do Largo

Restaurante Maestro Caramelo

Grajagan Surf Resort