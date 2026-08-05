Gastronomia

Prêmio Bom Gourmet 2026: confira todos os vencedores

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 05/08/26 08h05
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Categoria Sabor do Bairro, by Tribuna, no Prêmio Bom Gourmet. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Em grande festa realizada no pavilhão de exposições do Parque Barigui, um dos principais cartões-postais de Curitiba, aconteceu nesta terça-feira a entrega de mais uma edição do Prêmio Bom Gourmet. Após votação popular com indicados sugeridos pelos próprios clientes, os melhores restaurantes, bares, cafeterias e casas de evento do Paraná foram reconhecidas e premiadas.

Entre as categorias em disputa, a Sabor do Bairro, by Tribuna, teve destaque. Realizada em parceria com a Tribuna do Paraná, a categoria apresentou estabelecimentos hiperlocais, fora dos tradicionais circuitos gastronômicos da cidade. Os indicados foram sugeridos com apoio da editora Eloá Cruz, titular do blog Rango Barateza. O vencedor foi a Kuka Comida Caseira. Conheça a história deles.

Confira a seguir todos os vencedores do Prêmio Bom Gourmet

Especialidades

  • Alemão: Essen Biergarten
  • Árabe: BaraQuias
  • Asiático (Coreana, Chinesa, Indiana, Tailandesa): Tuk Tuk
  • Barreado: Villa Morretes Restaurante
  • Boteco: BarBaran
  • Buffet por quilo: Kurytyba Gastronomia
  • Cachorro-quente: Green Dog
  • Café Colonial: É da Pam
  • Cafeteria: Café-escola Senac
  • Carne de Onça (curitibanices): Mercearia Fantinato
  • Casa de Assados – Take Away: Maionese San Remo
  • Casa de Massas – Take Away: Luponero Restaurante
  • Cervejaria Artesanal: Cervejaria Bodebrown
  • Churrascaria Rodízio: Batel Grill
  • Confeitaria by L’OR: Délices de Sucre
  • Costela: Costelão do Gaúcho
  • Coxinha: Postos Pelanda
  • Cozinha Ibérica (português e espanhol): Ibérico Gastronomia
  • Cozinha Regional Brasileira: Restaurante Mineira Gostosa
  • Cozinha Saudável: All Natural
  • Delivery by iFood: Taj Bar
  • Espaço Kids (para ir com as crianças): Kharina Steakhouse
  • Espaço para Eventos: Restaurante Família Madalosso
  • Estabelecimentos com espaço aberto: Restaurante Maria Eugênia
  • Feijoada: Nosso Boteco
  • Franco-suíço: Chalet Suisse
  • Frutos do Mar: Bar do Victor
  • Hamburgueria ou Sanduícheria: Drive in Burger
  • Italiano: Cantina do Délio
  • Japonês: Taj Bar
  • Lámen: Ippai Ramen
  • Locais sem glúten com Selo Celíacos: Casa di Pão
  • Local Pet Friendly: Ué Pet Café
  • Martha Rocha (curitibanices): Velvet Bolo
  • Menu Completo: Limoeiro Casa de Comidas
  • Melhor operação gastronômica da Feira do Largo da Ordem: Tadeu Rei do Pierogi  
  • Padaria: Aquarius
  • Pão com Bolinho (curitbanices): BarBaran
  • Para ir com um turista: Restaurante Imperial
  • Para ir no Brunch by Ouro Fino: Per Tutti Confeitaria e Café
  • Para ir no centro de Curitiba: Restaurante Imperial
  • Para os dias de frio: Cantina Baviera
  • Parmegiana: Restaurante Imperial
  • Pastel: Pastelaria Brasileira
  • Pizzaria: Baggio Pizzaria e Focacceria
  • Prato Feito: Drive in Burger
  • Restaurante em Hotel no Paraná: Nomade Restaurante
  • Restaurante Rural: Chácara Evíssima Restaurante e Lazer Rural
  • Sabor do Bairro by Tribuna: Kuka Comida Caseira
  • Sabores do Paraná by Clube da Alice: Ticilicias Pierogues e Massas Artesanais
  • Sonho/Donuts: Dóffee Donuts & Coffee
  • Sorveteria/Gelateria: Bacio di Latte
  • Steakhouse: Kharina Steakhouse
  • Torresmo: Restaurante Mineira Gostosa
  • Vegetariano: Domo Café Bistro
  • Wine Bar: Pinot Wine Bar

Comitê

  • Chef 5 estrelas: Claudia Krauspenhar, Igor Marquesini, Felipe Miyake, Cláudia Dotti, Lênin Palhano
  • Chocolateria: Cuore di Cacao Chocolateria  
  • Pão de Fermentação Natural: Maçã Padaria  
  • Para Ficar de Olho: Giovani Vivan / Suishan Li / Guilherme Gomes / André Assis / Bibiana Cini  
  • Café Especial: Lucca Cafés Especiais  
  • Carta de Vinhos – Hors Concours: DUQ Gastronomia  
  • Carta de Vinhos: K.sa Restaurante  
  • Melhor Experiência em Coquetelaria: Testarossa  
  • Novidades: Pickles Burger / Testarossa / Pato Osteria / Nacional Bar & Mar / Soleil Café / Zefy diner / Fukuoka Culinária Japonesa / Dhoo Sushi CWB / Floreria Café Bar / Cantuca Brasero e Bar / Alabama Ranch  
  • Feito Aqui: Soft Ice Cream / Mozzarellart / Onça Bêbada / Queijaria Vaca Profana / Bacco Destilados / Frigorífico Bizinelli / Moka Clube / Zappa Geleias / Osteria da Casa / Charcutaria Escorsin  

Categorias Especiais

  • Ambientação: Soleil Café  
  • Sabor que Salva: Lá na Esquina Lanches / Limoeiro Casa de Comidas / Padaria Requinte  
  • Melhor Atendimento em Operação Gastronômica: Villa Bistrô  

30 Melhores do Paraná

  • 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 1.º Lugar: DUQ Gastronomia
  • 30 Melhores do Paraná – Maringá – 2.º Lugar: Habanero Restaurante
  • 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 3º Lugar: Trama Restaurante
  • 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 4º Lugar: Aizu Japanese Cuisine
  • 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 5º Lugar: Restaurante Igor
  • 30 Melhores do Paraná – Foz do Iguaçu – 6º Lugar: Restaurante Y
  • 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 7º Lugar: K.sa Restaurante
  • 30 Melhores do Paraná – Londrina – 8º Lugar: Ermetto Cozinha de Ingredientes
  • 30 Melhores do Paraná – Londrina – 9º Lugar: Bacchi Osteria
  • 30 Melhores do Paraná – Guarapuava -10º Lugar: Catharina Cucina

Lugares Imperdíveis

Curitiba

  • Mercado Municipal de Curitiba
  • Restaurante Família Madalosso
  • Rua Prudente de Moraes
  • Bar do Alemão
  • Restaurante Maria Eugênia
  • Fujii Restaurante
  • Terrazza 40
  • Café Opera Arte
  • K.sa Restaurante
  • Rua da Música

Londrina

  • Pizzaria Baggio Londrina
  • La Casita Tapas y Tapas
  • Bangkok Garden Bar e Restaurante
  • Panino 77
  • Restaurante Matsuri
  • Ermetto Cozinha de Ingredientes
  • Baudelaire Cookies
  • Suco Da Rodoviária
  • Agrobar Londrina
  • La Gondola Trattoria & Pizzaria

Maringá

  • Café Tamura
  • Sabores do Malte Gastrobar
  • Matsuri Japanese Food
  • Cathedral Sports Bar
  • Habanero Restaurante
  • Daásu Sushi Bar
  • Oca Restô Bar
  • Mannaia Bar e Forneria
  • Fogo & Vino
  • Mannaia Bakery

Foz do Iguaçu

  • Capitão Bar
  • Santo Cupim
  • Maki Sushi
  • Sushi Hokkai
  • TropCalia Restaurante
  • Bona Trattoria
  • Restaurante Sabores da Floresta
  • Jauense Confeitaria
  • Quinta da Oliva
  • Vezzoso Cucina

Cascavel

  • Armazém Restaurante
  • Hooligans Bar e Restaurante
  • Laercio’s Restaurante
  • Restaurante Matsuri
  • Casa do João
  • Dujour Gastronomie
  • Forno do João
  • MoMA Gastronomia Árabe
  • Luigia Pizzeria Napoletana
  • Tartufo Osteria

Campos Gerais

  • Paco Pizza
  • Mudra lab
  • Geo Restaurante
  • Boteco da Visconde
  • Casa Frutifique
  • Noi Pastifício
  • Brigata Pizzeria
  • Tomate Seco
  • Miro Cozinha & Vinho
  • Essência da Confeitaria

Litoral

  • Madeleine Bistrô
  • Sitio Sambaqui Ostras e SUP
  • UaiPiá
  • Restaurante Ilha Bela
  • Cantina Casa Verde
  • Caramelle – Gelatos Artesanais
  • Ostra Viva
  • Empório do Largo
  • Restaurante Maestro Caramelo
  • Grajagan Surf Resort
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