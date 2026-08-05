Prêmio Bom Gourmet 2026: confira todos os vencedores

Em grande festa realizada no pavilhão de exposições do Parque Barigui, um dos principais cartões-postais de Curitiba, aconteceu nesta terça-feira a entrega de mais uma edição do Prêmio Bom Gourmet. Após votação popular com indicados sugeridos pelos próprios clientes, os melhores restaurantes, bares, cafeterias e casas de evento do Paraná foram reconhecidas e premiadas.
Entre as categorias em disputa, a Sabor do Bairro, by Tribuna, teve destaque. Realizada em parceria com a Tribuna do Paraná, a categoria apresentou estabelecimentos hiperlocais, fora dos tradicionais circuitos gastronômicos da cidade. Os indicados foram sugeridos com apoio da editora Eloá Cruz, titular do blog Rango Barateza. O vencedor foi a Kuka Comida Caseira. Conheça a história deles.
Confira a seguir todos os vencedores do Prêmio Bom Gourmet
Especialidades
- Alemão: Essen Biergarten
- Árabe: BaraQuias
- Asiático (Coreana, Chinesa, Indiana, Tailandesa): Tuk Tuk
- Barreado: Villa Morretes Restaurante
- Boteco: BarBaran
- Buffet por quilo: Kurytyba Gastronomia
- Cachorro-quente: Green Dog
- Café Colonial: É da Pam
- Cafeteria: Café-escola Senac
- Carne de Onça (curitibanices): Mercearia Fantinato
- Casa de Assados – Take Away: Maionese San Remo
- Casa de Massas – Take Away: Luponero Restaurante
- Cervejaria Artesanal: Cervejaria Bodebrown
- Churrascaria Rodízio: Batel Grill
- Confeitaria by L’OR: Délices de Sucre
- Costela: Costelão do Gaúcho
- Coxinha: Postos Pelanda
- Cozinha Ibérica (português e espanhol): Ibérico Gastronomia
- Cozinha Regional Brasileira: Restaurante Mineira Gostosa
- Cozinha Saudável: All Natural
- Delivery by iFood: Taj Bar
- Espaço Kids (para ir com as crianças): Kharina Steakhouse
- Espaço para Eventos: Restaurante Família Madalosso
- Estabelecimentos com espaço aberto: Restaurante Maria Eugênia
- Feijoada: Nosso Boteco
- Franco-suíço: Chalet Suisse
- Frutos do Mar: Bar do Victor
- Hamburgueria ou Sanduícheria: Drive in Burger
- Italiano: Cantina do Délio
- Japonês: Taj Bar
- Lámen: Ippai Ramen
- Locais sem glúten com Selo Celíacos: Casa di Pão
- Local Pet Friendly: Ué Pet Café
- Martha Rocha (curitibanices): Velvet Bolo
- Menu Completo: Limoeiro Casa de Comidas
- Melhor operação gastronômica da Feira do Largo da Ordem: Tadeu Rei do Pierogi
- Padaria: Aquarius
- Pão com Bolinho (curitbanices): BarBaran
- Para ir com um turista: Restaurante Imperial
- Para ir no Brunch by Ouro Fino: Per Tutti Confeitaria e Café
- Para ir no centro de Curitiba: Restaurante Imperial
- Para os dias de frio: Cantina Baviera
- Parmegiana: Restaurante Imperial
- Pastel: Pastelaria Brasileira
- Pizzaria: Baggio Pizzaria e Focacceria
- Prato Feito: Drive in Burger
- Restaurante em Hotel no Paraná: Nomade Restaurante
- Restaurante Rural: Chácara Evíssima Restaurante e Lazer Rural
- Sabor do Bairro by Tribuna: Kuka Comida Caseira
- Sabores do Paraná by Clube da Alice: Ticilicias Pierogues e Massas Artesanais
- Sonho/Donuts: Dóffee Donuts & Coffee
- Sorveteria/Gelateria: Bacio di Latte
- Steakhouse: Kharina Steakhouse
- Torresmo: Restaurante Mineira Gostosa
- Vegetariano: Domo Café Bistro
- Wine Bar: Pinot Wine Bar
Comitê
- Chef 5 estrelas: Claudia Krauspenhar, Igor Marquesini, Felipe Miyake, Cláudia Dotti, Lênin Palhano
- Chocolateria: Cuore di Cacao Chocolateria
- Pão de Fermentação Natural: Maçã Padaria
- Para Ficar de Olho: Giovani Vivan / Suishan Li / Guilherme Gomes / André Assis / Bibiana Cini
- Café Especial: Lucca Cafés Especiais
- Carta de Vinhos – Hors Concours: DUQ Gastronomia
- Carta de Vinhos: K.sa Restaurante
- Melhor Experiência em Coquetelaria: Testarossa
- Novidades: Pickles Burger / Testarossa / Pato Osteria / Nacional Bar & Mar / Soleil Café / Zefy diner / Fukuoka Culinária Japonesa / Dhoo Sushi CWB / Floreria Café Bar / Cantuca Brasero e Bar / Alabama Ranch
- Feito Aqui: Soft Ice Cream / Mozzarellart / Onça Bêbada / Queijaria Vaca Profana / Bacco Destilados / Frigorífico Bizinelli / Moka Clube / Zappa Geleias / Osteria da Casa / Charcutaria Escorsin
Categorias Especiais
- Ambientação: Soleil Café
- Sabor que Salva: Lá na Esquina Lanches / Limoeiro Casa de Comidas / Padaria Requinte
- Melhor Atendimento em Operação Gastronômica: Villa Bistrô
30 Melhores do Paraná
- 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 1.º Lugar: DUQ Gastronomia
- 30 Melhores do Paraná – Maringá – 2.º Lugar: Habanero Restaurante
- 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 3º Lugar: Trama Restaurante
- 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 4º Lugar: Aizu Japanese Cuisine
- 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 5º Lugar: Restaurante Igor
- 30 Melhores do Paraná – Foz do Iguaçu – 6º Lugar: Restaurante Y
- 30 Melhores do Paraná – Curitiba – 7º Lugar: K.sa Restaurante
- 30 Melhores do Paraná – Londrina – 8º Lugar: Ermetto Cozinha de Ingredientes
- 30 Melhores do Paraná – Londrina – 9º Lugar: Bacchi Osteria
- 30 Melhores do Paraná – Guarapuava -10º Lugar: Catharina Cucina
Lugares Imperdíveis
Curitiba
- Mercado Municipal de Curitiba
- Restaurante Família Madalosso
- Rua Prudente de Moraes
- Bar do Alemão
- Restaurante Maria Eugênia
- Fujii Restaurante
- Terrazza 40
- Café Opera Arte
- K.sa Restaurante
- Rua da Música
Londrina
- Pizzaria Baggio Londrina
- La Casita Tapas y Tapas
- Bangkok Garden Bar e Restaurante
- Panino 77
- Restaurante Matsuri
- Ermetto Cozinha de Ingredientes
- Baudelaire Cookies
- Suco Da Rodoviária
- Agrobar Londrina
- La Gondola Trattoria & Pizzaria
Maringá
- Café Tamura
- Sabores do Malte Gastrobar
- Matsuri Japanese Food
- Cathedral Sports Bar
- Habanero Restaurante
- Daásu Sushi Bar
- Oca Restô Bar
- Mannaia Bar e Forneria
- Fogo & Vino
- Mannaia Bakery
Foz do Iguaçu
- Capitão Bar
- Santo Cupim
- Maki Sushi
- Sushi Hokkai
- TropCalia Restaurante
- Bona Trattoria
- Restaurante Sabores da Floresta
- Jauense Confeitaria
- Quinta da Oliva
- Vezzoso Cucina
Cascavel
- Armazém Restaurante
- Hooligans Bar e Restaurante
- Laercio’s Restaurante
- Restaurante Matsuri
- Casa do João
- Dujour Gastronomie
- Forno do João
- MoMA Gastronomia Árabe
- Luigia Pizzeria Napoletana
- Tartufo Osteria
Campos Gerais
- Paco Pizza
- Mudra lab
- Geo Restaurante
- Boteco da Visconde
- Casa Frutifique
- Noi Pastifício
- Brigata Pizzeria
- Tomate Seco
- Miro Cozinha & Vinho
- Essência da Confeitaria
Litoral
- Madeleine Bistrô
- Sitio Sambaqui Ostras e SUP
- UaiPiá
- Restaurante Ilha Bela
- Cantina Casa Verde
- Caramelle – Gelatos Artesanais
- Ostra Viva
- Empório do Largo
- Restaurante Maestro Caramelo
- Grajagan Surf Resort