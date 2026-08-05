Festival da Palavra de Curitiba traz Bruna Lombardi, Valter Hugo Mãe e mais 80 autores

Mais de 80 escritores nacionais e internacionais estarão em Curitiba de quarta-feira (5) a domingo (9) para o IV Festival da Palavra, o maior evento literário da capital. Todas as atividades são gratuitas e incluem debates, oficinas e espetáculos espalhados por espaços como Teatro Guaíra, Memorial de Curitiba, Cine Passeio e Museu Oscar Niemeyer. Entre os destaques estão Bruna Lombardi, o português Valter Hugo Mãe, Itamar Vieira Junior e homenagens a Alice Ruiz e Ignácio de Loyola Brandão. A abertura acontece às 19h30 no Teatro Guaíra, com ingressos gratuitos disponíveis no Guia Curitiba.
A abertura oficial ocorre às 19h30, no Teatro Guaíra, com a mesa “Entre a Terra e o Invisível”. O encontro reúne a escritora, atriz e roteirista Bruna Lombardi e o romancista premiado Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado, sob mediação do jornalista e escritor Edney Silvestre. Os ingressos gratuitos para o evento, promovido pela Fundação Cultural de Curitiba, devem ser reservados pelo Guia Curitiba.
A programação do festival se espalha por espaços como o Memorial de Curitiba (palco principal), Cine Passeio, Casa Hoffmann e Cinemateca. Entre as participações internacionais, o destaque é o autor português Valter Hugo Mãe, que participa de bate-papo no Auditório do Museu Oscar Niemeyer no sábado (8), às 20h. A escritora colombiana Pilar Quintana também marca presença na sexta-feira (7) para abordar a natureza e a violência na ficção.
O evento presta homenagens a importantes nomes da literatura nacional. A poeta Alice Ruiz tem celebração marcada pelos seus 80 anos na quinta-feira (6), enquanto o escritor Ignácio de Loyola Brandão é homenageado no sábado (8) por sua vasta trajetória literária. O festival também reserva espaço para os 70 anos de lançamento do clássico Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, em debate conduzido pelo crítico literário Ítalo Moriconi no domingo (9/8), na Cinemateca. A programação reúne ainda nomes como Martha Batalha, Jeferson Tenório, Vera Iaconelli, Ondjaki, Natalia Timerman e Mariana Salomão Carrara.
IV Festival da Palavra de Curitiba – programação completa
Quinta-feira (6/8)
- 18h30 | A Força do Romance — Mariana Salomão Carrara e Jeferson Tenório | Local: Memorial de Curitiba
- 20h00 | Homenagem a Alice Ruiz | Local: Memorial de Curitiba
Sexta-feira (7/8)
- 18h30 | Afetos e desencontros — Natalia Timerman e João Anzanello Carrascoza
- 20h00 | O mundo indomável — Pilar Quintana
Sábado (8/8)
- 14h00 | Contar histórias, ler o outro — Ana Suy | Local: Memorial de Curitiba
- 15h30 | O que o poema vê — Bruna Beber e Eucanaã Ferraz
- 17h00 | Homenagem a Ignácio de Loyola Brandão
- 18h30 | O Brasil em Romance — Edney Silvestre e Martha Batalha
- 20h00 | A delicadeza contra a brutalidade — Valter Hugo Mãe | Local: Auditório do Museu Oscar Niemeyer (Ingressos gratuitos no Guia Curitiba a partir de 5/8, às 11h)
Domingo (9/8)
- 14h30 | 70 anos de Grande Sertão: Veredas — Ítalo Moriconi | Local: Cinemateca
- 15h00 | Memória, Literatura e Psicanálise — Vera Iaconelli | Local: Memorial de Curitiba
- 17h00 | Inventar Mundos — Paulliny Tort e João Almino
- Encerramento | Vozes do Português — Ondjaki e Tatiana Salem Levy
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