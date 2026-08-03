O que fazer em Curitiba nesta semana? Ivan Lins, Blitz e mais de 20 eventos gratuitos

Curitiba oferece mais de 20 opções culturais e gastronômicas entre 5 e 9 de agosto. A agenda reúne shows de Ivan Lins no Teatro Positivo no sábado (8), apresentação da banda Blitz no Parque Jaime Lerner na sexta (7) e o Festival Paulo Leminski na Pedreira nos dias 8 e 9, além de eventos gratuitos em teatro e gastronomia.
Veja abaixo o garimpo completo das atrações culturais desta semana em Curitiba:
- Show da Banda Blitz: A banda de rock nacional se apresenta em celebração ao primeiro ano da Rua da Música, evento que marca a estreia da Rua da Música Big Band e a inauguração de um novo palco.
- Data: 7 de agosto (sexta-feira).
- Local: Parque Jaime Lerner.
- Ingressos aqui
- Ivan Lins: O cantor e compositor interpreta os principais sucessos de sua carreira.
- Data e Horário: 8 de agosto (sábado), às 21h.
- Local: Teatro Positivo.
- Ingressos aqui.
- Shawn James: O cantor e compositor norte-americano apresenta repertório que mescla blues, folk e rock.
- Data: 8 de agosto (sábado).
- Local: Hard Rock Cafe Curitiba.
- Sticky Fingers: A banda australiana de indie rock traz sua turnê mundial à cidade.
- Data: 8 de agosto (sábado).
- Local: Live Curitiba.
- Ingressos aqui
- Mad In Brazza 2026: O festival de rap, trap e funk reúne nomes do gênero.
- Data: 8 de agosto (sábado).
- Local: Expotrade Arena (Pinhais).
- Festival Paulo Leminski: O evento realiza edição de 2026 na capital.
- Data: 8 e 9 de agosto (sábado e domingo).
- Local: Pedreira Paulo Leminski.
- Guilherme de Sá: O ex-vocalista da banda Rosa de Saron faz show acústico em formato voz e violão.
- Data e Horário: 9 de agosto (domingo), às 19h.
Teatro e Espetáculos
- Ainda Antígona: Releitura contemporânea da tragédia grega de Sófocles voltada aos temas de resistência e justiça.
- Data e Horário: De 6 a 9 de agosto (quinta a sábado às 20h, e domingo às 19h).
- Local: Auditório Glauco Flores Sá Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra).
- Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada) no Disk Ingressos.
- As Amazônias: Espetáculo teatral com foco em narrativas regionais.
- Data: De 6 a 9 de agosto (quinta a domingo).
- Local: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280).
- Ingressos aqui
- O Mercador de Veneza: Montagem do clássico de Shakespeare, protagonizada por Dan Stulbach no papel do agiota Shylock.
- Data e Horário: 8 de agosto (sábado), às 16h e às 20h.
- Local: Guairão (Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto).
- Ingressos: A partir de R$ 80,00 no Disk Ingressos.
Cultura e Eventos Especiais
- IV Festival da Palavra de Curitiba: O evento literário traz palestras sobre o tema “Entre a Terra e o Invisível”. O escritor português Valter Hugo Mãe participa de mesa de conversa no dia 8 de agosto, às 20h, no Auditório do Museu Oscar Niemeyer, com entrada franca.
- Data e Horário: De 5 a 9 de agosto (abertura oficial dia 5, das 19h30 às 21h).
- Local: Programação descentralizada em espaços culturais da cidade.
- Preço: Gratuito.
- Comemoração de 50 anos da Liga Internacional de Pa-Kua: Encontro aberto ao público com aulas gratuitas de Tai Chi, Defesa Pessoal, Armas de Corte e Arqueria.
- Data e Horário: 8 de agosto (sábado), das 13h30 às 16h30.
- Locais: Unidades Batel (Rua Desembargador Motta, 2749) e Juvevê (Rua José de Alencar, 2084).
- Inscrições: Gratuitas, mediante agendamento prévio pelo WhatsApp (41) 99261-1663.
- Curitiba Summit 2026: Encontro sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional.
- Data e Horário: 8 de agosto (sábado), a partir das 8h30.
- Local: Teatro Bom Jesus.
- Ingressos aqui
Festas e Eventos Noturnos
- Festa do Michael Jackson: Noite temática dedicada aos sucessos do cantor.
- Data e Horário: 7 de agosto (sexta-feira), às 23h.
- Local: Belvedere (São Francisco).
- Apresentação de Danny Krivit: O DJ norte-americano faz show com suporte de Gop Tun DJs, Kau Sntr e Fred OG.
- Data e Horário: 7 de agosto (sexta-feira), das 22h às 06h.
- Local: Espaço PHD Rooftop.
- Ingressos: Disponíveis na plataforma Ingresse.
- OFF CAMPUS: Festa de música eletrônica e urbana.
- Data e Horário: 8 de agosto (sábado), às 21h.
- Local: Belvedere.
Gastronomia e Lazer de Inverno
- Inverno Encantado no Passeio Público: Decorações e feira gastronômica diária.
- Horário: Das 18h às 21h (em cartaz até 11 de agosto).
- Preço: Entrada franca.
- Feiras Especiais de Inverno: Venda de comidas e bebidas típicas.
- Local: Praça Osório e Praça Santos Andrade.
- Instalação Participativa de Andrea Horn no 1º Festival Gastronômico de Santa Felicidade: O encerramento do festival conta com a Noite Italiana e uma obra interativa em que o público carimba o canvas com tinta.
- Data: 8 de agosto (sábado).
- Local: Restaurante Família Madalosso (Av. Manoel Ribas, 5.875).
- Preço: Visitação gratuita.
- Roteiro Gastronômico em Santa Felicidade: Opção de visita aos restaurantes, vinícolas e cafés do bairro.
- São João Bastardo: Evento com pratos típicos juninos, chopes artesanais, quentão e brinquedos.
- Data e Horário: 9 de agosto (domingo), das 12h às 22h.
- Local: Bar da Fábrica Bastards Brewery (Rua Comendador Lustoza de Andrade, 69, Bom Retiro).
- Preço: Entrada franca.