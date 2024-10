Novo podcast explora a realidade das mulheres em ambientes noturnos

No dia 29 de outubro, vai ao ar o podcast Mulheres à Beira-bar, uma proposta inovadora que explora a experiência da mulher na vida noturna de forma imersiva. Com uma narrativa informativa e literária, o podcast oferece uma visão profunda da realidade que cerca as mulheres em ambientes noturnos. Em um cenário onde muitas coisas acontecem nas sombras, o Mulheres à Beira-bar se propõe a trazer à luz tudo que se passa nas noites das mulheres, sejam experiências boas ou ruins.

Produzido por um time majoritariamente feminino, o podcast mergulhará em temáticas diversas ao longo de cada temporada. A primeira foca nas frequentadoras desses locais, e para os três primeiros episódios, os cenários são uma balada LGBTQIA +, um bar de rock e uma festa universitária – cada um revelando as nuances e complexidades que marcam esses ambientes.

“A proposta é apresentar uma visão realista da vida noturna do ponto de vista das mulheres, não somente das produtoras como também das convidadas, e relatar como foi a noite em determinado local”, destaca Annelise Mariano, uma das mulheres por trás do podcast.

O Mulheres à Beira-bar traz uma sonora envolvente e roteiros cativantes baseados nas experiências das participantes, projetados para que os ouvintes não apenas escutem, mas também sintam e se conectem com as histórias apresentadas. “Em um mundo onde a narrativa feminina muitas vezes é sub-representada, este podcast é uma oportunidade de escuta, reflexão e empoderamento”, completa Mariano.

Onde escutar o podcast Mulheres à Beira-bar?

O podcast estará disponível nas plataformas de streaming sonoro Deezer, Spotify e Youtube a partir do dia 29 de outubro. O evento de lançamento acontece no mesmo dia na Arena Digital da PUCPR às 19h30 e é aberto ao público. A festa contará com a presença de Roberta Cibin, criadora do Camp Rock, e Aline Woinarovicz, jornalista e integrante de bloco de carnaval feminino, para falar sobre a liberdade feminina em um contexto de cultura e entretenimento. Além disso, o evento traz a presença da Lara Cana, DJ que trará um set especial para a noite.

Para mais informações, acompanhe novidades pelo Instagram do Mulheres à Beira-bar ou inscreva-se em bit.ly/lancamentomabb.

Serviço:

Evento de lançamento Mulheres à Beira-bar

Data: 29 de outubro

Horário: 19:30 às 21:00

Local: Arena Digital PUCPR | R. Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho

Instagram, Deezer e Youtube: Mulheres à Beira-Bar