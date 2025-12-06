Natal mágico: ensaio do coral do Palácio Avenida encanta Curitiba antes da grande estreia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sexta-feira (05/12) trouxe um gostinho do que vem por aí no Natal mais famoso do Brasil. O ensaio geral do coral do Palácio Avenida aconteceu ontem e, meu Deus, que apresentação incrível! Foi só um aperitivo para a grande estreia que acontece hoje, sábado (6/12), às 20h15.

Imagina só: 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento dando um show no tradicional calçadão da Rua XV de Novembro. Em 2025, o espetáculo celebra 35 anos com o tema “O Palácio Mágico do Natal” – e promete ser de arrepiar!

E não é só hoje não! As apresentações promovidas pelo Bradesco vão acontecer em dois fins de semana: dias 6, 7, 12, 13 e 14 de dezembro. Anota aí para não perder!

Desde 2016 sob a batuta do Bradesco, o espetáculo mantém sua essência: emocionar curitibanos e turistas com música, luzes e a magia que só o Natal tem. As crianças aparecem nas janelas do edifício histórico, transformando a fachada em um cenário mágico que já virou cartão postal da cidade.

A maestrina Dulce Primo, que está há mais de 30 anos comandando essa orquestra de emoções, preparou mais um espetáculo cheio de sensibilidade. E os arranjos ficam por conta do talentoso Camilo Carrara.

“Celebrar os 35 anos do Natal do Palácio Avenida é motivo de grande orgulho para todos nós. Neste ano de comemoração do espetáculo, ampliamos os dias de apresentação, fortalecendo esse sentimento e permitindo que mais famílias e visitantes vivenciem essa experiência única”, destaca Nathália Garcia, diretora de Marketing do Bradesco.

Se você nunca viu essa apresentação ao vivo, 2025 é o ano! Além de ser um espetáculo visual e sonoro de tirar o fôlego, o coral do Palácio Avenida carrega uma mensagem super importante de conexão, afeto e celebração.

Leve a família, chame os amigos e prepare-se para se emocionar. O Natal em Curitiba tem esse jeitinho especial que só quem presencia entende. E o melhor: é de graça, no coração da cidade!

