Caravana de Natal de São José dos Pinhais divulga programação da próxima semana

A Caravana de Natal Encanto e Luz 2025, atração natalina em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), passará por novos locais entre os dias 7 e 12 de dezembro.

A apresentação itinerante continua o percurso com o espetáculo “Bagunçando o Natal”, que aborda sentimentos, união e o verdadeiro espírito natalino. Assim como nas edições anteriores, todas as apresentações são gratuitas e não exigem inscrição prévia. Basta que os moradores compareçam ao ponto de parada no horário marcado.

Confira a programação de 7 a 12 de dezembro:

Domingo – 07/12 (manhã)

Local: Praça e Arena Jardim Montreal – Rua Pedro Helpa

Horário: 10h

Segunda-feira – 08/12

Local: Em frente ao Ginásio da Contenda

Horário: 19h30

Terça-feira – 09/12

Local: Pátio do Ginásio da Faxina – Rua Carlos Kusma, s/n

Horário: 19h30

Quarta-feira – 10/12

Local: Rua Albino Moreschi, esquina com Rua Floresta – em frente à cancha de areia (Ouro Fino)

Horário: 19h30

Quinta-feira – 11/12

Local: Rua Antonio Vidolin, esquina com Rua Rubens Huergo – próximo à Escola Municipal Celestina Foggiatto (Jardim Cruzeiro)

Horário: 19h30

Sexta-feira – 12/12

Local: Ginásio da Malhada – Estrada da Malhada, s/n

Horário: 19h30

A prefeitura reforça que os roteiros das semanas seguintes serão divulgados aos poucos, com novidades e novas apresentações teatrais. As apresentações podem ser canceladas em caso de mau tempo.