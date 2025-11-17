Natal de Pinhais terá Maria Fumaça e apresentação com fadas guitarristas

Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, dará início ao seu calendário de atrações natalinas no próximo dia 28 de novembro. Neste ano, a programação tem o tema “A Trilha dos Sonhos de Natal”, que reúne espetáculos teatrais e musicais divididos em capítulos, guiados por personagens que contam diferentes histórias desta época do ano. O Natal de Pinhais será no Parque das Águas.
A chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes marcam o início das celebrações. O primeiro capítulo, “O Mistério do Coração do Natal”, transforma o Parque das Águas com luzes vermelhas e verdes refletidas sobre o lago. A Banda Municipal de Pinhais abre a noite com clássicos natalinos.
Nos dias seguintes, os espetáculos se espalham pela cidade, com apresentações na Praça Maria Antonieta, no Bosque Municipal, no Bosque Bordignon e pelas ruas. Uma das atrações mais esperadas também já tem data: a Maria Fumaça chega no dia 8 de dezembro (segunda-feira) com o espetáculo Natal Encantado, na estação da Rumo (Avenida Iraí), às 18h45.
Entre as novidades do ano está o Rock de Natal – Espetáculo Broadway, que leva ao Parque das Águas uma estética natalina diferente, com duendes de coturno e fadas guitarristas. Outra estreia é o Espetáculo Teatral do Sesc, uma aventura que reúne personagens em busca da essência do Natal.
A programação segue até 21 de dezembro. “A Trilha dos Sonhos de Natal” é uma realização da Prefeitura de Pinhais, com apoio de Yellow Bird, Fecomércio/PR Sesc, Adega Brasil, Puma Brasil e Colégio João Paulo II.
Natal de Pinhais 2025 – programação completa
28 de novembro (sexta-feira)
19h30: Banda Municipal de Pinhais apresenta canções natalinas e repertório popular
Local: Parque das Águas (Rod. João Leopoldo Jacomel, esquina com Estrada Ecológica).
20h: Espetáculo – Trilha dos Sonhos de Natal (Acendimento das Luzes) – Capítulo 1 – O MISTÉRIO DO CORAÇÃO DO NATAL!
Local: Parque das Águas
20h às 22h: Chegada do Papai Noel e abertura da Casa do Papai Noel
Visitação de 28 de novembro a 21 de dezembro; quarta a sexta, das 18h às 22h; sábados e domingos, das 17h às 22h. Última semana: aberta todos os dias.
Local: Parque das Águas
29 de novembro (sábado)
15h30: Teatro nos Bairros – “A loja de brinquedos” – A Companhia Ilimitada apresenta o espetáculo “A loja de brinquedos”
Local: Praça Maria Antonieta (Rua Maria Antonieta dos Santos, esquina com R. Antonio de Andrade)
19h30: Espetáculo – Trilha dos Sonhos de Natal (Acendimento das Luzes) – Capítulo 2 – O REINO DOS BRINQUEDOS
Local: Bosque Municipal (Rua 24 de Maio, s/n – Centro)
20h: Teatro nos Bairros – “A loja de brinquedos”
Local: Bosque Municipal
30 de novembro (domingo)
10h: Teatro nos Bairros – “A loja de brinquedos”
Local: Rua Vanderlei Amaral Alves – Emiliano Perneta (em frente à quadra de futebol)
15h30: Teatro nos Bairros – “A loja de brinquedos”
Local: Rua Manacá – Jardim Karla (esquina com Rua Azaléias)
19h30: Espetáculo – Trilha dos Sonhos de Natal (Acendimento das Luzes) – Capítulo 3 – A FLORESTA DOS SONHOS
Local: Bosque Bordignon (Rua Enedina Israel da Rosa, S/n – Alto Tarumã)
20h: Teatro nos Bairros – “A loja de brinquedos”
Local: Bosque Bordignon
1º de dezembro (segunda-feira)
19h30: Espetáculo – Trilha dos Sonhos de Natal (Acendimento das Luzes) – Capítulo 4 – O REFÚGIO DAS ESTRELAS
Local: Bosque Jerivá (Rua Jacarezinho, 1686, – Alto Tarumã)
20h: Teatro nos Bairros – “A loja de brinquedos”
Local: Bosque Jerivá
5 de dezembro (sexta-feira)
12h às 21h: Feira de Natal com produtos natalinos, presentes e itens de decoração
Local: Parque das Águas (Rod. João Leopoldo Jacomel, esquina com Estrada Ecológica).
6 de dezembro (sábado)
12h às 21h: Feira de Natal
Local: Parque das Águas
19h30: Cantata de Mil Vozes – Coral Música Viva (formado pelas crianças da rede municipal de ensino)
Local: Parque das Águas
Após a apresentação: Bandinha de Natal
Local: Parque das Águas
7 de dezembro (domingo)
12h às 21h: Feira de Natal
Local: Parque das Águas
15h: Oficina de Natal, decoração natalina
Local: Bosque Municipal (Rua 24 de Maio, s/n – Centro)
16h: Contação de Histórias de Natal
Local: Bosque Municipal
8 de dezembro (segunda-feira)
18h45: Espetáculo Natal Encantado com a chegada da Maria Fumaça Iluminada Rumo ao Natal
Local: Estação Rumo – Av. Iraí, em frente ao pátio de manutenção da Rumo
13 de dezembro (sábado)
19h30: Auto de Natal com o Grupo Lanteri
Local: Parque das Águas
Após a apresentação: Bandinha de Natal
Local: Parque das Águas
14 de dezembro (domingo)
19h30: Rock de Natal – Espetáculo Broadway
Local: Parque das Águas
Após o espetáculo: Bandinha de Natal
Local: Parque das Águas
20 de dezembro (sábado)
19h30: Espetáculo Teatral do SESC
Local: Parque das Águas
Após o espetáculo: Bandinha de Natal
Local: Parque das Águas
21 de dezembro (domingo)
19h30: Show de Natal do SESC
Local: Parque das Águas
Após o show: Bandinha de Natal
Local: Parque das Águas
City Tour Sonhos de Natal em Pinhais
19h30 às 21h30, em diversos dias: com saída do Bosque Municipal. É necessário fazer pré-agendamento pelo Sympla, através dos links abaixo, ou no local do embarque, caso haja disponibilidade de vagas.
Cada acesso/login poderá reservar até 3 inscrições no sistema, limitadas até a ocupação máxima do ônibus. As inscrições abrem no dia 24 de novembro. Confira os detalhes no site da Prefeitura de Pinhais.
