Natal de Curitiba: semana tem show de patinação, balé e drive-thru iluminado

A terceira semana do Natal de Curitiba 2025 começa com diversas novidades na programação gratuita. O público poderá conferir estreias como a produção ‘O Sonho do Papai Noel’ no Jardim Botânico, o Drive-thru de Natal do Parque Náutico, o balé ‘O Quebra-Nozes’ nas Ruínas de São Francisco, o Natal da Rua Bley Zornig no Boqueirão, o Natal de Bonecos no Memorial de Curitiba e a patinação artística na Praça Oswaldo Cruz.

Nesta segunda-feira (8/12), estreia o Natal do Instituto de Educação às 19h30, com um espetáculo na fachada do colégio histórico. O show contará com a participação de 24 estudantes da escola estadual no coral, junto a cantores profissionais.

Na terça-feira (9/12), às 19h, ocorre a aguardada estreia do musical ‘O Sonho do Papai Noel’ no Jardim Botânico. O espetáculo contará com 60 artistas, figurinos impactantes, projeções e show de luzes.

Já na quarta-feira (10/12), o balé ‘O Quebra-Nozes’ estreia nas Ruínas de São Francisco, com duas sessões diárias, às 18h30 e às 20h30. até domingo (14/12). A montagem terá 58 bailarinos da Curitiba Cia de Dança e participações especiais.

Outras estreias da semana incluem o show de patinação ‘Estrelas do Natal’ na Praça Oswaldo Cruz na quinta-feira (11/12), às 20 horas, o Drive-thru de Natal do Parque Náutico na sexta-feira (12/12), a partir das 19 horas, e o Natal de Bonecos no Memorial de Curitiba no sábado (13/12), às 15 horas. A programação segue até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.