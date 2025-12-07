Lombo assado com crosta crocante: 3 receitas para o Natal

O lombo assado é um dos pratos mais tradicionais no Natal, unindo sabor marcante, textura suculenta e apresentação irresistível. Além de agradar diferentes paladares, ele se destaca pela versatilidade no preparo e pela facilidade de combinar com acompanhamentos variados, tornando-se uma escolha certeira para compor a ceia e encantar os convidados.
Abaixo, veja 3 receitas de lombo assado com crosta crocante!
Lombo assado com crosta crocante de ervas e castanha-de-caju
Ingredientes
- 1,3 kg de lombo de porco
- 5 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de mostarda em grãos
- 1 colher de chá de alecrim seco
- 1 colher de chá de tomilho seco
- 1 xícara de chá de castanha-de-caju triturada
- 2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o alho, o vinho branco, o azeite, a mostarda em grãos, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o lombo em uma assadeira e espalhe toda essa mistura por cima e nas laterais da carne, massageando bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinar na geladeira por pelo menos 3 horas.
Em um recipiente, misture a castanha-de-caju triturada e a manteiga até formar uma farofa úmida e homogênea. Retire o lombo da geladeira e cubra toda a parte superior com a farofa de castanha-de-caju, pressionando bem para fixar a crosta. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 25 minutos, até a crosta ficar bem dourada e crocante. Retire do forno, cubra levemente com papel-alumínio e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.
Lombo assado com crosta crocante de queijo e mel
Ingredientes
- 1,2 kg de lombo de porco
- 4 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 2 colheres de sopa de mel
- 1/2 xícara de chá de suco de limão
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, o mel, o suco de limão, o azeite, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Coloque o lombo em uma assadeira e espalhe bem todo o tempero sobre a carne, massageando bem. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por, no mínimo, 2 horas na geladeira.
Em uma tigela, misture a farinha de rosca, o queijo parmesão e a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Retire o lombo da geladeira, coloque sobre ele a mistura da farinha, pressionando bem para formar a crosta. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 50 minutos. Retire do forno, cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar, para que a carne fique mais suculenta. Sirva em seguida.
Lombo assado com crosta crocante de amendoim
Ingredientes
- 1,5 kg de lombo de porco
- 4 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de suco de limão
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de mel
- 1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado
- 3/4 de xícara de chá de farinha de rosca
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o alho, o suco de limão, o azeite, a mostarda, o mel, o sal e a pimenta-do-reino moída até formar um molho homogêneo. Coloque o lombo em uma assadeira e espalhe esse tempero por toda a carne, massageando bem todos os lados. Cubra com plástico-filme e deixe marinar na geladeira por, no mínimo, 2 horas. Em um recipiente, misture o amendoim torrado, a farinha de rosca e a manteiga derretida até formar uma farofa úmida.
Retire o lombo da geladeira e cubra a parte superior da carne com a mistura de amendoim, pressionando bem para fixar a crosta. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 30 minutos. Se necessário, aumente a temperatura para 230 °C nos últimos 10 minutos para deixar a crosta bem dourada e crocante. Retire do forno, cubra levemente com papel-alumínio e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.