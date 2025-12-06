Natal de boas energias: veja elementos, rituais e receitas para a sua ceia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal desperta sentimentos de conexão, cuidado e renovação, inspirando famílias a criarem ambientes mais acolhedores e cheios de significado. Em meio aos reencontros e gestos de afeto, cresce o desejo de tornar a noite especial com práticas que favoreçam leveza, prosperidade e equilíbrio emocional.

Para a bruxa Tânia Gori, escritora, pesquisadora há mais de trinta anos e referência nacional em gastronomia mágica, esse momento pode ganhar ainda mais potência quando os preparos são feitos com intenção e elementos simbólicos.

“O Natal é um portal afetivo. Tudo o que colocamos à mesa vibra e reverbera no emocional das pessoas”, explica a especialista, que há anos estuda como ingredientes e rituais cotidianos podem harmonizar espaços e favorecer encontros.

Abaixo, ela compartilha algumas indicações para você usar na sua ceia de Natal:

1. Raminhos verdes na mesa

Alecrim, louro ou manjericão trazem: proteção, alegria, limpeza do ambiente e união entre os convidados. Podem ser colocados discretamente nos arranjos ou próximos das velas.

2. Vela branca no centro

Representa paz, harmonia, equilíbrio emocional e luz para o lar. Antes de acender a vela, diga suavemente: “que esta luz acolha todos que aqui estiverem”.

3. Frutas vermelhas

Morango, uva rubi, maçã ou romã despertam alegria, paquera, amor-próprio e doçura nos relacionamentos. Um recurso perfeito para famílias tensas ou encontros delicados.

4. Purificação antes da ceia

Para purificação antes da ceia, acenda um incenso suave, como lavanda, capim-limão ou sândalo. Mentalize: “que este lar seja ponto de encontro do amor e da alegria”.

5. Sal mágico da prosperidade

Em um potinho, coloque:

Sal rosa;

Raspas de limão;

Folha de louro.

Esse item absorve tensões e atrai boa sorte. Descarte na terra após a ceia.

Escrever um pedido para o novo ciclo e guardar até o Ano-Novo é um dos rituais poderosos de Natal (Imagem: GCapture | Shutterstock)

6. Um pedido por pessoa

Deixe papéis e lápis em um cantinho da mesa. Cada convidado escreve um desejo para o novo ciclo e guarda até o Ano-Novo.

7. Roupa íntima rosada

Usar roupa íntima rosada na ceia de Natal atrai amor, autocuidado e suavidade nas relações familiares.

8. Entrada mágica: salada das 4 direções

Propósito: equilíbrio, harmonia familiar e abertura dos caminhos.

Ingredientes

Salada

Folhas verdes (Terra)

Laranja picada (Fogo)

Uvas verdes (Água)

Castanhas ou nozes (Ar)

Romã (Prosperidade)

Molho mágico

Azeite de oliva

Mel

Raspas de limão

Pimenta-rosa (leve, para energia de Marte 2026)

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas verdes dizendo mentalmente: “que 2026 tenha raízes fortes”. Adicione a laranja e declare: “que a chama da ação me impulsione”. Acrescente as uvas afirmando: “que as emoções sigam em equilíbrio”. Junte as castanhas e continue: “que minhas palavras e pensamentos sejam leves”. Finalize com a romã dizendo: “que a prosperidade floresça em minha vida”. Em outro recipiente, misture o azeite de oliva, o mel, as raspas de limão e a pimenta-rosa. Regue a salada com o molho mágico e sirva fria. A mesa inteira sente a vibração.

9. Prato principal mágico: medalhões da força e da abundância

Propósito: coragem, prosperidade, vigor e firmeza para o novo ciclo. Um prato forte, marciano, perfeito para 2026.

Ingredientes

Medalhões de filé mignon ou contrafilé (carne vermelha – energia vital)

Sal grosso moído na hora

Alecrim (proteção da casa)

Alho

Manteiga (suavidade nos processos)

1 taça de vinho tinto (prosperidade e prazer)

3 folhas de louro (vitória)

Pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de mel (harmonia no coração)

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os medalhões com sal, pimenta-do-reino e alecrim. Em seguida, passe a mão sobre a carne e diga: “que este alimento fortifique minha presença e minha estrada”. Após, aqueça uma panela com manteiga e sele os medalhões com alho. Acrescente o vinho tinto e as folhas de louro (representando três caminhos abertos). Deixe reduzir até obter um molho espesso e brilhante. Finalize com um fio de mel para trazer equilíbrio entre força e doçura. Sirva em seguida.

10. Sobremesa mágica: taça da fortuna e dos desejos

Propósito: prosperidade, alegria, realização e leveza.

Ingredientes

Creme de baunilha (caseiro ou pronto)

Morangos picados

Uvas roxas ou rubi

Amêndoas laminadas

Raspas de limão

1 fio de mel

1 folha pequena de louro por taça

Modo de preparo

No fundo de cada taça, coloque um pouco de creme de baunilha e diga: “que eu tenha base firme para construir meus sonhos”. Adicione os morangos e declare: “que o amor e a alegria estejam presentes”. Acrescente as uvas e afirme: “que a prosperidade seja constante”. Cubra com mais creme. Decore com as amêndoas e as raspas de limão. Finalize com o mel e coloque a folha de louro em pé, como um pequeno estandarte, dizendo: “que a vitória me encontre neste novo ciclo”.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.



