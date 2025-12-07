Espetáculo de Natal gratuito estreia nesta semana no Jardim Botânico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Jardim Botânico de Curitiba será palco do espetáculo gratuito ‘O Sonho do Papai Noel’ na próxima terça-feira (9/12), às 19h. A apresentação ao ar livre faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025 e promete encantar moradores e turistas com produção de grande escala.

O musical conta com um elenco de 60 artistas, entre atores e bailarinos, que apresentarão uma história lúdica sobre o Papai Noel e seus duendes em busca de um mundo melhor. O espetáculo combina música, dança, figurinos elaborados, projeções e show de luzes.

O cenário inclui elementos especiais como uma árvore da vida de 8 metros com 7,5 mil vasos de flores e uma estrela de Belém de 30 metros. O palco, projetado para se integrar à paisagem do Jardim Botânico, foi decorado em tons de verde com estrelas douradas.

Apresentações de Natal no Jardim Botânico

Após a estreia, as apresentações ocorrerão diariamente às 19h30 até 23 de dezembro. O evento é uma produção da Fundação Cultural de Curitiba e conta com patrocínio de empresas locais.

Os figurinos exclusivos foram criados pela artista visual Sandra Hiromoto e pelo figurinista Eduardo Giacomini, com peças pintadas à mão em uma paleta que inclui vermelho, verde, dourado e branco.

O Natal de Curitiba 2025 oferece diversas atrações pela cidade de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.