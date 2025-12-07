Maria Fumaça iluminada circula em Curitiba a partir deste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Maria Fumaça iluminada do projeto Rumo ao Natal começará a circular em Curitiba neste domingo (7/12), às 19 horas. A locomotiva decorada com luzes LED percorrerá os trilhos da cidade, integrando a programação do Natal de Curitiba 2025. Por onde passa, a nostálgica atração reúne famílias e crianças para acompanhar a passagem.

Além de circular no domingo, a Maria Fumaça poderá ser vista nos trilhos da capital no dia 14 de dezembro. Dois espetáculos também ocorrerão tendo a locomotiva como cenário: neste domingo às 19h45 e no dia 15 de dezembro às 19h15, ambos na sede da operadora Rumo no bairro Cajuru.

A locomotiva modelo Mallet 204, fabricada em 1950, é reconhecida como a única em operação na América do Sul. O Papai Noel estará a bordo, encantando o público que acompanhar a passagem do trem pelos bairros da cidade.

Além de Curitiba, confira trajeto da Maria Fumaça

A Maria Fumaça iluminada percorrerá cidades da região metropolitana de Curitiba e do interior do Paraná e Santa Catarina entre 2 e 21 de dezembro. Além de Curitiba, o roteiro inclui municípios como Mafra (SC), Lapa, Ponta Grossa, Pinhais, Balsa Nova, Piraquara, Morretes, Antonina, Paranaguá e Araucária.

O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura, conta com diversos patrocinadores e ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro. A programação completa do Rumo ao Natal pode ser consultada no site oficial do projeto.