Nando Reis, Alexisonfire, Six Feet Under e Jovem Dionísio: confira os shows de novembro em Curitiba

Novembro terá uma programação musical variada em Curitiba, com shows de artistas consagrados da MPB e do rock nacional, atrações internacionais e festivais que reúnem diferentes gerações. Tom Zé, que celebra 90 anos, Ana Carolina, Paulo Ricardo, Marina Lima, Maria Rita e Nando Reis estão entre os nomes que passam pela capital ao longo do mês.
A agenda também inclui opções para fãs de rock pesado, música urbana e sertanejo, com apresentações de Six Feet Under, Slipmami e Alexisonfire, além dos festivais Histórias e Universo Alegria 2026. Entre os destaques estão ainda os shows de Xande de Pilares com o Grupo Revelação, Gilsons, Jovem Dionísio e The White Buffalo.
Confira, a seguir, as datas, os locais e onde comprar ingressos para os shows de novembro em Curitiba:
Tom Zé 90 Anos
O mestre Tom Zé chega a Curitiba para um show vigoroso comemorando seus noventa anos completos, trazendo clássicos que marcaram a história da música brasileira e do movimento tropicalista.
Data: 1 de novembro (segunda-feira), às 20h (abertura da casa às 19h);
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Meaple.
Six Feet Under
A banda de death metal agita a noite curitibana com sua turnê e sucessos brutais em uma apresentação única no principal bar de rock da cidade.
Data: 2 de novembro (terça-feira), às 19h;
Local: Tork n’ Roll ;
Ingressos: venda via 101tickets.
Ana Carolina
A cantora e compositora apresenta sua turnê em um show intimista e potente na nova estrutura cultural do Centro.
Data: 6 de novembro (sexta-feira), abertura da casa às 19h;
Local: Cine Lido;
Ingressos: venda via Ticketmaster.
Urban Curitiba
O fenômeno do R&B e do Hip Hop dos anos 2000 desembarca na capital com sucessos de Akon, Usher, Ciara, Beyoncé e Justin Timberlake em uma experiência imersiva e nostálgica.
Data: 6 de novembro (sexta-feira), às 20h;
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Meaple.
Paulo Ricardo
O ícone do rock nacional apresenta a turnê “REINVENTAR”, revisitando clássicos do RPM e sucessos da carreira solo com arranjos modernos e vigorosos.
Data: 7 de novembro (sábado), às 21h;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Marina Lima
A renomada cantora e compositora desembarca na capital para uma apresentação especial com seu repertório marcantes da MPB e do pop rock nacional.
Data: 7 de novembro (sábado), às 20h;
Local: Ópera de Arame;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Wanderléa e The Originals no Teatro Guaíra
A segunda edição do festival “Jovens Tardes” reúne a eterna “Ternurinha” da Jovem Guarda ao lado da banda The Originals, liderada por Paulo César Barros, em um espetáculo de quase três horas de duração.
Data: 8 de novembro (domingo), 18h;
Local: Teatro Guaíra;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Jovem Dionísio
O grupo curitibano de pop alternativo se apresenta para o público da capital na programação diversificada do Cine Lido.
Data: 13 de novembro (sexta-feira), abertura da casa às 19h;
Local: Cine Lido;
Ingressos: venda via Ticketmaster.
Cachorro Grande
A tradicional banda de rock gaúcho agita a capital com seus riffs enérgicos e clássicos indeléveis do rock nacional.
Data: 13 de novembro (sábado), às 20h30;
Local: Stage Garden;
Local: venda via Articket.
The White Buffalo
O cantor e compositor norte-americano Jake Smith apresenta os sucessos de sua trajetória de mais de 20 anos, incluindo canções que integraram trilhas sonoras de séries e filmes internacionais, além de faixas do álbum ao vivo “A Freight Train Through The Night”.
Data: 13 e 14 de novembro (sábado e domingo), às 19h (abertura dos portões);
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Fastix.
Festival HISTÓRIAS
O megaevento de encerramento de turnê reúne cinco gigantes da música sertaneja no mesmo palco: Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Daniel e Gian & Giovani.
Data: 14 de novembro (sábado), abertura dos portões às 14h;
Local: Arena da Baixada;
Ingressos: venda via site oficial.
Slipmami
A artista se apresenta em Curitiba com sua proposta que movimenta a cena urbana e contemporânea.
Data: 14 de novembro (sábado), às 20h30;
Local: Stage Garden;
Ingressos: venda via Articket.
Xande de Pilares e o Grupo Revelação
Artistas trazem a Curitiba a turnê conjunta “Tava Escrito: O Reencontro Histórico”.
Data: 14 de novembro (sábado), abertura dos portões às 16h;
Local: Complexo Durival de Britto;
Ingressos: venda via Ticketmaster.
Gilsons
O trio formado por Francisco, João e José Gil traz sua mistura de MPB, samba e pop para o palco do Cine Lido.
Data: 19 de novembro (quinta-feira), abertura da casa às 19h;
Local: Cine Lido;
Ingressos: venda via Ticketmaster.
Alexisonfire
A banda canadense de post-hardcore celebra os 20 anos do aclamado álbum “Crisis” em uma apresentação única e intensa na capital.
Data: 22 de novembro (domingo), às 20h;
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via 101 Tickets.
Maria Rita
Uma das grandes vozes da MPB apresenta seus principais sucessos de samba e bossa nova em uma atmosfera de teatro.
Data: 27 de novembro (sexta-feira), às 21h15;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Festival Universo Alegria 2026
Uma maratona de shows sertanejos e de ritmos populares nacionais. Entre as atrações confirmadas no line-up estão Simone Mendes, Leonardo, Natanzinho Lima, Matheus Fernandes, Panda e Mariana Fagundes.
Data: 28 de novembro (sábado), abertura dos portões às 12h;
Local: Pedreira Paulo Leminski;
Ingressos: venda via Zig Tickets.
Os Garotin
O talentoso trio apresenta sua sonoridade singular que cruza soul, R&B e MPB contemporânea.
Data: 28 de novembro (sábado), abertura da casa às 19h;
Local: Cine Lido;
Ingressos: venda via Ticketmaster.
Nando Reis
O cantor e compositor sobe a um dos palcos mais icônicos da cidade para um show repleto de clássicos de sua carreira solo e da época de Titãs.
Data: 29 de novembro (domingo), às 21h;
Local: Ópera de Arame;
Ingressos: venda via DiskIngressos.