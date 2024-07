Mundo Livre FM celebra Dia do Rock com pocket show dos Raimundos

A Mundo Livre FM 93,9FM,é uma das rádios mais ouvidas de Curitiba e está com um intenso calendário para julho, o mês do rock. O gênero musical, que é uma das bases da sua programação, será celebrado em grande estilo com a segunda edição do projeto In da House.

Para comemorar o Dia do Rock, a Mundo Livre FM traz uma apresentação especial no dia 12 de julho: a lendária banda Raimundos fará um pocket show exclusivo que promete encantar os fãs. O evento será transmitido ao vivo pela rádio 93,9 FM, a partir das 19h, proporcionando uma experiência única e imperdível para os amantes do rock.

Não perca essa oportunidade de ouvir clássicos dos Raimundos em um formato intimista e envolvente. Sintonize na Mundo Livre FM 93,9 às 19h e clique no link para acompanhar ao vivo essa celebração especial do rock.

Você sabia que pode ouvir a Mundo Livre FM direto aqui no site da Tribuna.

A Mundo Livre FM reforça seu compromisso com a cultura rock e convida todos os ouvintes a fazer parte dessa festa sonora.

