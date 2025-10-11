Mostra de cinema de Curitiba reúne filmes de terror e sessões no antigo necrotério

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro, a nova edição da Mostra de Cinema Fantástico DJANHO! toma conta de Curitiba com uma programação que vai muito além das telas. As exibições acontecem no Cine Passeio, Cinemateca de Curitiba, Museu de Ciências Forenses (antigo necrotério do IML) e Espaço Cadeia Produtiva. Além dos filmes, o público poderá acompanhar palestras, debates com realizadores, mostras temáticas e festas com estética de Halloween.

A abertura será no dia 29 de outubro (quarta-feira), com o longa Ogiva, dirigido por Cadu Rosenfeld. A sessão contará com a presença do diretor e de parte da equipe de produção. Ao longo do festival, serão exibidos 53 filmes de 11 países e quatro continentes, entre longas e curtas-metragens.

Cerca de metade das produções é brasileira, incluindo o longa curitibano Aloha, Malandro, do diretor Evandro Scorsin. O filme mistura humor e violência cotidiana para contar a história de Jairo, um homem falido que sonha com uma vida tranquila no Havaí, mas acaba envolvido em um assalto, um romance improvável e uma sequência de crimes acidentais.

Para Paulo Biscaia Filho, criador do evento, o DJANHO! é um espaço de celebração da criatividade independente e do cinema nacional. “É importante que o público veja que existe uma cena viva e inventiva por aqui — e que ela dialoga com o que há de mais interessante no mundo”, afirma.

Mostra de cinema de Curitiba exibe filmes clássicos

Uma das novidades deste ano é a Mostra de Clássicos, que revisita títulos famosos do gênero, como The Stuff (1985), de Larry Cohen; O Retorno dos Mortos-Vivos (1985), de Dan O’Bannon; O Vingador Tóxico (1984), de Michael Herz e Lloyd Kaufman; e A Noiva de Frankenstein (1935), de James Whale.

As sessões acontecem em um dos espaços mais simbólicos do evento: o Museu de Ciências Forenses, localizado onde funcionava o antigo necrotério de Curitiba. A organização promete surpresas e ambientações imersivas para algumas das exibições.

Outra atração inédita é a mostra “Máquinas do DJANHO”, dedicada a curtas que exploram o impacto da tecnologia e da inteligência artificial nas relações humanas. As obras abordam temas como vigilância, medo do desconhecido e as fronteiras entre o real e o digital, aproximando o horror clássico das inquietações contemporâneas. Para encerrar a semana, o evento promove festas temáticas de Halloween.

DJANHO! É a Mostra Internacional e Interbairros de Cinema Fantástico de Curitiba

Data: de 29 de outubro a 5 de novembro de 2025

Locais: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410); Cinemateca de Curitiba – Sala Groff (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174); Museu de Ciências Forenses – Polícia Científica do Paraná (Avenida Visconde de Guarapuava, 2652) e Espaço Cadeia Produtiva (Rua Barão do Rio Branco, 395)

Ingressos: R$ 6 nas sessões do Cine Passeio e gratuitos nos demais espaços

Confira a programação completa no site da mostra.