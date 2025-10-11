Curitiba tem mutirão de empregos com 500 vagas no comércio para o fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na próxima terça-feira (14/10), o Shopping Palladium, em Curitiba, promove um mutirão de empregos voltado para o período de fim de ano, quando o comércio registra movimento mais intenso. Ao todo, estão sendo oferecidas 500 vagas distribuídas entre quase 60 lojas do empreendimento.

Dessas oportunidades, 250 são para atuação direta no Palladium, localizado no bairro Portão, e as demais destinam-se a outros empreendimentos da capital. Entre as lojas participantes estão grandes redes, como Lojas Renner, Riachuelo, Magazine Luiza, Centauro, Life Vivara, Natura, O Boticário e McDonald’s, além de estabelecimentos menores e vagas nas áreas operacionais do shopping.

As oportunidades abrangem cargos temporários e fixos, com foco em vendas, atendimento, estoque, logística e alimentação. Segundo a gerente de Marketing do Palladium, Cida Oliveira, algumas dessas vagas podem se transformar em oportunidades de longo prazo, indo além do período de Black Friday e Natal.

“O Feirão é uma iniciativa de apoio direto aos nossos lojistas, que se preparam para o período mais intenso do varejo. Com esse movimento, conectamos quem precisa contratar com quem procura uma oportunidade. O comércio é um setor dinâmico e muito promissor para quem se dedica e o fim de ano pode representar o início de uma nova trajetória profissional”, completa.

Vagas de fim de ano: como participar de mutirão em Curitiba

O mutirão acontece das 8h às 11h. Os candidatos poderão entregar currículos diretamente nas lojas de interesse. É fundamental levar várias cópias do currículo, além da versão digital para envio por e-mail ou WhatsApp. Recomenda-se também portar documento com foto e carteira de trabalho.

O evento conta com o apoio da Agência do Trabalhador de Curitiba, que disponibilizará parte das vagas no sistema, permitindo acesso tanto presencialmente na agência quanto pela carteira de trabalho digital. No dia do mutirão, os funcionários da Agência estarão presentes no shopping para receber currículos de candidatos que não conseguiram agendamento de entrevista.

Serviço

Mutirão de Empregos Palladium Curitiba

Data: 14 de outubro (terça-feira)

Horário: das 8h às 11h

Local: Shopping Palladium Curitiba, na Avenida Presidente Kennedy, nº 4121, no bairro Portão