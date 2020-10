O cartunista Joaquín Salvador Lavado Tejón, conhecido como Quino, criador da personagem Mafalda, morreu nesta quarta-feira (30), segundo o jornal Clarín. A morte foi confirmada por seu editor, Daniel Divinsky.

O pintor e desenhista argentino tinha 88 anos e havia sofrido um AVC na semana passada.

Quino foi responsável por criar uma das personagens mais famosas do quadrinhos latino-americanos, a Mafalda. A menina contestadora de personalidade forte, que surgiu no períodico Clarín há 56 anos para uma peça publicitária, logo se tornou protagonista de uma série de sucesso de quadrinhos com os amiguinhos Manolito e Susanita.