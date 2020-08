Neste sábado (15), a RPC leva ao ar a parte 2 do Meu Paraná na Guiné-Bissau. A expedição para mostrar um pouco da cultura guineense, muito parecida com a brasileira, traz imagens, depoimentos e um retrato incrível do continente africano. A reportagem ficou a cargo do jornalista Bruno Fávaro.

No programa deste sábado, que começa às 12h, vamos conhecer mais a fundo o carnaval africano e as histórias de Guiné-Bissau com o Brasil.

Na parte 1, que você pode assistir gratuitamente clicando neste link, você vê um pouco das grandes florestas de cajueiros, que se sustentam com a água que sobrou da época da chuva. Uma nação que enfrentou guerras e uma luta recente pela independência (só na década de 70, deixou de ser colônia portuguesa). O país não tem água potável e a maior parte do território não tem energia elétrica.

Não perca! Neste sábado (15), às 12h, na RPC.