Memoriais de Curitiba recebem concerto e auto de Natal gratuitos nesta quarta

Nesta quarta-feira (17/12), o Natal de Curitiba 2025 traz duas estreias gratuitas em espaços históricos da cidade. O Memorial Paranista, no São Lourenço, recebe a primeira apresentação do Grande Concerto Musical de Natal às 19h30. Já no Centro Histórico, o Memorial de Curitiba sedia o Auto de Natal: O Nascimento da Luz às 20h.

O Grande Concerto Musical de Natal acontece nas escadarias do Jardim das Esculturas do Memorial Paranista. Com um coral de 62 vozes e orquestra de 12 músicos, sob regência do maestro Alexandre Mousquer, o espetáculo traz clássicos natalinos, óperas e surpresas brasileiras. As apresentações seguem até domingo (21/12), sempre às 19h30.

No Memorial de Curitiba, o Auto de Natal: O Nascimento da Luz, dirigido por Roddrigo Fôrnos, celebra a data com canções interpretadas pela Big Belas Band e pelo grupo vocal Nós em Canto. O espetáculo ocorre até domingo (21/12), às 20h, exceto no sábado (20/12), quando será às 17h30.

Ainda nesta quarta-feira, às 19h30, acontece o Natal da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, em frente à Praça Rui Barbosa. O evento único contará com iluminação especial da fachada do prédio histórico inaugurado em 1880.

Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público. Em caso de mau tempo, apresentações ao ar livre podem ser suspensas, canceladas ou adiadas. A programação completa do Natal de Curitiba 2025 segue até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.