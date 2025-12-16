Estreias

Memoriais de Curitiba recebem concerto e auto de Natal gratuitos nesta quarta

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 16/12/25 16h03
programação de natal no memorial paranista, em curitiba
Foto: Ricardo Marajó/SECOM

Nesta quarta-feira (17/12), o Natal de Curitiba 2025 traz duas estreias gratuitas em espaços históricos da cidade. O Memorial Paranista, no São Lourenço, recebe a primeira apresentação do Grande Concerto Musical de Natal às 19h30. Já no Centro Histórico, o Memorial de Curitiba sedia o Auto de Natal: O Nascimento da Luz às 20h.

O Grande Concerto Musical de Natal acontece nas escadarias do Jardim das Esculturas do Memorial Paranista. Com um coral de 62 vozes e orquestra de 12 músicos, sob regência do maestro Alexandre Mousquer, o espetáculo traz clássicos natalinos, óperas e surpresas brasileiras. As apresentações seguem até domingo (21/12), sempre às 19h30.

No Memorial de Curitiba, o Auto de Natal: O Nascimento da Luz, dirigido por Roddrigo Fôrnos, celebra a data com canções interpretadas pela Big Belas Band e pelo grupo vocal Nós em Canto. O espetáculo ocorre até domingo (21/12), às 20h, exceto no sábado (20/12), quando será às 17h30.

+ Leia mais

Ainda nesta quarta-feira, às 19h30, acontece o Natal da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, em frente à Praça Rui Barbosa. O evento único contará com iluminação especial da fachada do prédio histórico inaugurado em 1880.

Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público. Em caso de mau tempo, apresentações ao ar livre podem ser suspensas, canceladas ou adiadas. A programação completa do Natal de Curitiba 2025 segue até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna