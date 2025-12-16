Prefeitura altera trânsito no Barigui para espetáculo natalino da Disney

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta terça-feira (16/12) uma operação especial de trânsito na região do Parque Barigui, devido à estreia do espetáculo “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”. A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) manterá as alterações viárias até 23 de dezembro, quando termina a temporada da atração.

O acesso de veículos ao parque será feito exclusivamente pela BR-277, no bairro Santo Inácio. Quando o estacionamento desta entrada atingir sua capacidade máxima de 1.009 vagas, o acesso será interrompido. Neste caso, o embarque e desembarque de passageiros deverá ser realizado pela Rua Otávio Ganz.

A entrada pela Avenida Cândido Hartmann está totalmente bloqueada durante o período, com exceção de veículos credenciados e de emergência. Dentro do parque, haverá áreas com controle de acesso 24 horas por dia.

Para facilitar o acesso do público, a Urbs disponibilizou a linha especial de ônibus X50 – Serviço Especial de Natal, saindo do Terminal Campina do Siqueira. Outras linhas regulares também levam ao local. Há pontos oficiais de desembarque para táxis e carros de aplicativo nas proximidades.

A Secretaria orienta que os motoristas se programem com antecedência, utilizem rotas alternativas quando possível e respeitem a sinalização. A recomendação é chegar pelo menos 1h30 antes e priorizar o transporte público, táxi ou aplicativo. Agentes de trânsito e da Guarda Municipal estarão no local para orientações.