Unidade de Saúde de Curitiba fecha temporariamente a partir desta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Unidade de Saúde Capanema, localizada no bairro Prado Velho em Curitiba, será fechada a partir desta quinta-feira (18/12) para uma nova etapa de obras de ampliação e reforma. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que a entrega final está prevista para fevereiro de 2026.

Durante o período de obras, os serviços serão realocados temporariamente. A coleta de exames, vacinação e dispensação de medicamentos e insumos continuarão sendo oferecidos no Espaço Saúde, que fica no mesmo terreno da unidade.

Já o atendimento médico e de enfermagem será transferido para o Ambulatório UNIICA, na Av. Marechal Floriano Peixoto, 2509. O atendimento odontológico será realizado na Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho.

Obra vai aumentar Unidade de Saúda de Curitiba

Com a ampliação, a US Capanema passará dos atuais 362,42 m² para 462,77 m² de área útil total. As melhorias incluem substituição da cobertura, aumento do número de consultórios de seis para oito, implantação de consultórios de ginecologia com banheiro acessível, reforma dos sanitários e outras adequações estruturais.

São cerca de 8 mil usuários cadastrados que podem ser afetados durante o período de obras.