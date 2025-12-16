Permissão de uso

Prefeitura recebe 234 pedidos para uso de imóveis públicos em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 16/12/25 16h02

A Prefeitura de Curitiba recebeu 234 solicitações de organizações da sociedade civil para obter permissões de uso de imóveis do patrimônio municipal. O processo de inscrição ocorreu entre 11 de novembro e 11 de dezembro, conforme calendário estabelecido pela Secretaria de Administração e Tecnologia da Informação (Smati).

Puderam participar do processo instituições sem fins lucrativos que desenvolvem atividades de interesse público relevante. As organizações fizeram a inclusão dos dados e a entrega dos documentos de forma online durante o período determinado.

Com o encerramento desta fase, a prefeitura iniciará a análise de toda a documentação recebida. A previsão é que o resultado seja divulgado em 23 de fevereiro de 2026. Após a divulgação, haverá um prazo de dois dias (24 e 25 de fevereiro) para apresentação de recursos administrativos.

A administração municipal informou que as respostas aos recursos serão divulgadas entre 25 de fevereiro e 4 de março de 2026. A publicação do resultado final do processo está prevista para 9 de março de 2026.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.