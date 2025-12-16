Cruzamento movimentado no Centro de Curitiba será interditado nesta quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cruzamento da Rua João Negrão com a Avenida Sete de Setembro, no Centro de Curitiba, ficará interditado nesta quarta-feira (17/12) das 9h às 17h para obras de pavimentação. A interdição é necessária para a execução de obras do BRT Leste-Oeste na região.

Durante o período, serão utilizados equipamentos de grande porte, o que pode causar interferências no tráfego local. A pavimentação será realizada nas quadras entre a Rua Conselheiro Laurindo e a Rua João Negrão, trechos que já estão parcialmente interditados.

A Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao circular pelo local, que estará sinalizado. Se possível, recomenda-se buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

As obras fazem parte do Lote 3.2 do projeto do BRT Leste-Oeste, que requalificar a infraestrutura urbana do sistema de transporte público. O projeto prevê a construção de mais de 3 mil metros de nova pavimentação, 2.123 metros de calçadas e 2.010 metros de ciclovias.