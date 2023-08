McDia Feliz é neste sábado: vendas do BigMac (R$ 18) irão para institutos

O McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis e que está celebrando 35 anos de impacto positivo na sociedade, acontece neste sábado (26), em todo o Brasil. Na data, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, será revertida para o Instituto Ronald McDonald e para o Instituto Ayrton Senna, que colabora para ampliar oportunidades para jovens por meio da educação pública de qualidade.

No Paraná, são cinco instituições beneficiadas: o Hospital Erastinho, em Curitiba, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, em Maringá, a UOPECCAN, em Cascavel, e o Hospital do Câncer de Londrina e a ONG Viver, em Londrina. O valor arrecadado será destinado a diferentes projetos, todos com foco na promoção de capacitação de profissionais e/ou no bem-estar de crianças e adolescentes acometidos pelo câncer infantojuvenil e de suas respectivas famílias.

No estacionamento do McDonald’s Cabral, que completou 30 anos em agosto, será realizado o evento em Curitiba do McDia Feliz 2023, com a participação de Rogério Cordoni – o Elvis, liga de super heróis, doutores da alegria e diversas outras atrações que tornarão a campanha ainda mais especial.

Para participar, basta o consumidor fazer seu pedido de Big Mac, no valor de R$ 18, em algum restaurante McDonald’s participante, pelo balcão ou Drive-Tudo, no dia da campanha. Já aqueles que adquiriram os tíquetes antecipados, físicos ou digitais, poderão fazer a troca pelo seu sanduíche presencialmente nesta data.

Serviço

McDia Feliz 2023

Onde: restaurantes McDonald’s

Data: 26 de agosto

Horário: durante todo o dia

Valor Big Mac (avulso): R$ 18,00

