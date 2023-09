A Linha Turismo, que leva aos principais cartões-postais de Curitiba, vai ficar mais barata para moradores de capital. A partir desta segunda-feira (25), quem tem o cartão-transporte usuário da Urbs, com créditos adquiridos por pessoa física, poderá utilizar o ônibus pagando R$ 6 a cada embarque. O desconto para os moradores é de 88% sobre o valor pago pelos turistas, que é de R$ 50.

LEIA MAIS – Terminal Guadalupe é novela da vida real no Centro de Curitiba; comércios, problemas e muitas histórias

A promoção de Primavera, com o desconto especial para os moradores de Curitiba, vale para as segundas, terças, quartas e quintas-feiras (exceto feriados) até o fim da estação, em 21 de dezembro.

VIU ESSA? Paranaense de 14 anos liderava quadrilha de hackers que tinha senhas de 20 milhões de logins

“O objetivo é propiciar mobilidade e lazer para que a população que mora na cidade também possa aproveitar e passear pelos pontos turísticos de Curitiba a um custo menor. Com as temperaturas mais elevadas do que no inverno e o fim das restrições da pandemia, esperamos mais que dobrar do número de usuários na promoção em relação ao ano passado ”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Pontos turísticos

A Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que passa por 26 pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os principais parques, praças e atrações da cidade. Considerada uma das melhores do país, a Linha Turismo circula a cada 30 minutos, percorrendo aproximadamente 48 km em cerca de três horas. O roteiro começa na Rua 24 Horas, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. Confira aqui os horários

Tarifa promocional a R$ 6: tire suas dúvidas

Tire suas dúvidas sobre como funciona a tarifa promocional na Linha turismo

Sou morador de Curitiba e não tenho cartão usuário. Como faço?

Fazer o cartão usuário é muito simples, basta agendar no endereço do Agenda Online e comparecer no local e horário agendados com documentação solicitada (documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de endereço) no momento do agendamento. A primeira via do cartão é gratuita. No caso de menores, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos. Saiba mais aqui

Como faço para carregar o cartão?

É possível carregar créditos no cartão pela internet, pelo whatsapp, postos de atendimento credenciados e ainda, gratuitamente e com pagamento em dinheiro, em alguns terminais. Confira mais detalhes aqui

Eu fiz o cartão usuário, já posso usá-lo na Linha Turismo?

Não. Há uma carência de 10 dias a partir da data da confecção.

Eu fiz o cartão usuário para poder usufruir a promoção da Linha Turismo. Posso usá-lo no transporte coletivo comum?

Sim, em todo o sistema de transporte de Curitiba.

Crianças também precisam fazer o cartão usuário?

Crianças até cinco anos não pagam passagem na Linha Turismo. Acima dessa faixa é necessário fazer o cartão usuário

Eu tenho cartão isento (idoso, pessoas com deficiência) ou estudante. Eu posso utilizar esse cartão na Linha Turismo?

Não. Mas pode fazer gratuitamente o cartão usuário em um dos pontos de atendimento da Urbs nas Ruas da Cidadania, mediante agendamento pelo site ou Curitiba App. É possível ter um cartão isento ou estudante e também um cartão usuário.

O cartão avulso, que pode ser comprado em bancas de revistas, é aceito na Linha Turismo?

Não. Somente o cartão usuário.

Eu posso pagar com cartão de débito e crédito na Linha Turismo e usufruir da promoção?

Não, ela é válida apenas para o cartão usuário. Cartões de débito e crédito são aceitos na Linha Turismo, mas com a tarifa normal, de R$ 50.

Quais horários da Linha Turismo?

A Linha Turismo começa a circular às 8h30, com intervalos de 30 minutos. Os horários podem ser conferidos no site da Urbs.site da Urbs. O roteiro começa na Rua 24 Horas, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos.

Quanto tempo dura o passeio?

A Linha Turismo percorre 26 pontos turísticos num total de 48 km em cerca de três horas.

Eu posso desembarcar em algum ponto e embarcar novamente?

Sim. A cada embarque é debitada a tarifa promocional de R$ 6.

Posso usar o meu cartão usuário para pagar para outras pessoas?

Não, cada passageiro precisa ter o seu próprio cartão usuário.

Eu tenho meu cartão transporte usuário abastecido com créditos pela empresa na qual trabalho. Posso utilizá-lo na promoção?

O crédito vale transporte depositado por empresa não pode ser usado. São aceitos para pagamento da tarifa promocional somente os créditos colocados por pessoa física. O mesmo cartão, que é abastecido pela empresa, pode ser carregado pelo passageiro e usado na Linha Turismo. O sistema reconhece, na bilhetagem, o crédito que foi colocado por pessoa física.

Existe limite para utilização do cartão transporte usuário?

Sim. No momento da confecção do cartão transporte, o usuário estipula o limite de passagens que vai gastar por dia, que pode ser de até dez bilhetes. Esse limite vale para a utilização no transporte coletivo e também para a Linha Turismo. Assim, se o usuário tem um limite de gasto no cartão de dez passagens/dia, ele poderá usar, por exemplo, quatro passagens no transporte coletivo e mais seis na Linha Turismo. É possível alterar o limite do cartão por meio de agendamento no AgendaOnline para atendimento em uma das unidades da Urbs nas Ruas da Cidadania.

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes