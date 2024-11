Lilia Cabral e filha Giulia Bertolli se apresentam em peça afetiva no Guaíra

O espetáculo “A Lista” traz em cena Lilia Cabral e a filha, Giulia Bertolli, juntas no palco, com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Guilherme Piva. A peça terá apresentação única em Curitiba no dia 30 de novembro (sábado), às 21 horas, no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Desde a estreia em 2022, a peça já atraiu mais de 60 mil espectadores.

Ao escrever sobre afeto e solidão, o autor não teve dúvida sobre onde ambientar a trama e fez uma verdadeira declaração de amor ao Rio de Janeiro. Por força das circunstâncias, uma aposentada de Copacabana se vê obrigada a estabelecer contato com uma vizinha, a jovem Amanda. O encontro das duas detona um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre.

“A peça é uma crônica do Brasil e acho que não há lugar melhor para falar do País que Copacabana, essa grande metáfora do Brasil, com seu melhor e pior, passado e presente coabitando o tempo todo”, explica Gustavo Pinheiro.

Ex-morador de Copacabana, o diretor Guilherme Piva conta sobre os aspectos que movem o espetáculo. “O texto é uma verdadeira montanha-russa de emoções, cheio de camadas que vão do riso ao choro, da dor ao amor. A peça se passa em três tempos, onde iluminação e cenário realçam cada parte. É uma alegria conduzir esse encontro de duas gerações, mãe e filha, numa comédia dramática cheia de poesia e afeto”, cita.

Para Giulia, a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando pensa em “A Lista” é “encontro”: o encontro entre amigos que queriam trabalhar juntos, o encontro entre mãe e filha, o encontro entre gerações, o (re)encontro com o teatro e, acima de tudo, o encontro entre duas vizinhas que tem tantas coisas em comum. “Nesses novos tempos, ‘A Lista’ virou uma linda surpresa. Uma peça emocionante, surpreendente e singela, que resgata aquilo que nós seres humanos temos de mais especial: a comunicação e a empatia”, afirma Giulia.

Por trás da peça

A montagem é resultado de um longo processo. Criada no começo da pandemia, em maio de 2020, “A Lista” nasceu com o intuito de ajudar os profissionais da área teatral que ficaram sem trabalhar devido ao isolamento social, passou por algumas experimentações, e foi ganhando corpo com o passar do tempo. A montagem fez apresentações online de um trecho do texto, conquistando mais de 170 mil espectadores. Em seguida, o espetáculo foi apresentado parcialmente para plateias reduzidas, atendendo as orientações sanitárias da época.

“Nós tivemos a oportunidade de ir experimentando. Os meses de pandemia nos permitiram esse amadurecimento do processo. Diante da resposta a esse pequeno trecho que apresentamos, constatamos que é um trabalho muito poderoso. Rapidamente o público interage e se identifica com as personagens, tal a comunicabilidade da peça e a dramaturgia clara, eficiente, sonora, divertida e emocionante. Então decidimos seguir adiante e fazer a montagem integral do texto inédito que estreou em São Paulo”, explica Lilia Cabral.

“A Lista” estreou em março de 2022, em São Paulo, e teve mais de 30 mil espectadores em oito meses de temporadas paulistas, além de apresentações em Santos, Jundiaí, Campinas e Campos do Jordão. Desde então, já fez mais de 150 apresentações, passando por Niterói, Petrópolis e Teresópolis, incluindo o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, para uma plateia formada de professoras, assim como a personagem de Lilia Cabral.

A peça foi indicada em três categorias no Prêmio Bibi Ferreira 2022: Melhor Atriz (Lilia Cabral), Melhor Atriz Coadjuvante (Giulia Bertolli) e Melhor Dramaturgia de Peça em Teatro (Gustavo Pinheiro). O texto da peça “A Lista” foi lançado em livro pela Coleção Dramaturgia, da Editora Cobogó.

Serviço

Apresentação: 30 de novembro às 21h

Local: auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão)

Tempo de duração do espetáculo: 1h20

Classificação etária: 14 anos

Especificações do espetáculo: comédia dramática

Ingressos: A partir de R$ 90,00

Vendas: Disk Ingressos