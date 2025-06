Lenhadores da Antártida são atração de festa junina de shopping em Curitiba

O Terraço Junino do Pátio Batel, shopping em Curitiba, se prepara para o segundo e último fim de semana. De 13 a 15 de junho, sexta a domingo, o rooftop do shopping será palco de uma festa que inclui gastronomia, decoração, brincadeiras e música, com destaque para a apresentação ao vivo dos Lenhadores da Antártida.

A banda curitibana, conhecida pelo repertório que transita entre folk e rock mais pop, promete aquecer o público com uma performance energética. Além deles, outras atrações musicais e tradicionais brincadeiras juninas completam a diversão para toda a família durante o fim de semana.

A quarta edição do evento conta com área coberta, garantindo que a festa não seja interrompida pelo clima chuvoso.

Todas as informações do evento, como o cardápio repleto de pratos típicos e releituras criativas e a programação musical podem ser conferidas no site do shopping.

Serviço – Terraço Junino no Pátio Batel

Dias 13, 14 e 15 de junho

Local: Piso L4 – Rooftop do Pátio Batel (Avenida do Batel, 1868 – Batel)

Horários: sextas-feiras, das 18h às 22h; sábados, das 12h às 22h; domingos, das 12h às 20h

Entrada gratuita