Circuito Bom Gourmet de Inverno terá superdescontos de até 90%

A essa altura, você já sabe que, a partir de agora, fará frio — e muito — em Curitiba. O que você talvez não saiba é que tem um jeito muito saboroso de se esquentar no inverno por aqui: com descontos de até 60% em cafés, almoços, hambúrgueres, sopas, pizzas, pães, jantares e muito mais.

Esta é a proposta do Circuito Bom Gourmet de Inverno, que começa no dia 20 de junho e vai até 3 de agosto, com a participação de quase 160 estabelecimentos (veja lista abaixo — em atualização). Em sua segunda edição, o festival gastronômico integra, mais uma vez, o movimento para promover o turismo em Curitiba neste período do ano e transformar a cidade na Capital do Inverno.

Realizado pelo Festival Bom Gourmet, com patrocínio da Gold Food Service, da Gaslog e da Check Mate, além do apoio institucional do Inverno em Curitiba e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a nova edição Circuito Bom Gourmet de Inverno chega com novidades.

Desta vez, os estabelecimentos participantes vão oferecer de 2 a 6 produtos com descontos de até 90%. Essa grande vitrine de produtos — alguns dos melhores oferecidos pelo mercado gastronômico curitibano — vai incluir itens pensados para aquecer o dias frios, assim como aqueles perfeitos para qualquer estação.

Ao longo de seis semanas, eles estarão disponíveis com preços especiais para moradores e visitantes da capital paranaense. É uma oportunidade para experimentar os sabores locais, conhecer novos lugares e ampliar a lista de casas preferidas na cidade.

Para os participantes, entre os quais estão restaurantes, bares, cafés, sorveterias, hamburguerias, pizzarias e padarias, o período é de fortalecimento dos negócios, já que os descontos impulsionam as visitas às casas e permitem que elas ampliem sua base de clientes.

“Após o sucesso da primeira edição, estamos entusiasmados em oferecer uma experiência ainda mais abrangente, com descontos significativos que incentivam o público a descobrir e valorizar a diversidade gastronômica da cidade durante a temporada mais fria do ano”, diz a jornalista Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet.

Cardápios nas plataformas

Quem quiser aproveitar o Circuito Bom Gourmet de Inverno terá todas as informações sobre os estabelecimentos participantes e os produtos oferecidos por eles no site do evento e no aplicativo do Festival Bom Gourmet (disponível para Android e iOS), que será adaptado ao evento sazonal.

Ali, será possível encontrar, endereço, contato, horários de funcionamento e, claro, porcentagem e validade dos descontos, se houver dias e horários específicos para eles. No app, haverá ainda a possibilidade de localizar estabelecimentos com base na sua localização e filtrá-los a partir de diferentes critérios, como tipo de estabelecimento, horário, faixa de descontos etc.

Conheça os estabelecimentos participantes!

911 Diner Restaurante Açaí Total | Ventura Shopping Adega San Vicente Aish Baladi | Shopping Mueller Alchemia Bar Alright Garden Água Verde Âmbar | Restaurante & Bar Ambe The Indian House Centro Cívico Ambe The Indian House | Shopping Estação Anarco Mercado Municipal Antonina336 Aqueces Bar Avenida Paulista Centro Bar CanaBenta Bagdad Café Curitiba Barans SteakHouse BaraQuias Barigui BaraQuias Juvevê Bardo Company Batatheus’s Batata Suíça BeatOven Pizzaria Bee.O Café Bier Hoff | Ventura Shopping Boteco da Ordem Brød Bakery Curitiba BURGUER BAR Juvevê BURGUER BAR Xaxim Cacau Show | Ventura Shopping Cake Door Cantina e Pizzaria Baviera Cantinho do Eisbein Restaurante Carbono Cult | Arte e Gastronomia Curitiba Casa das Massas Batel Casa de Massas do Italiano Casa do Lago Chácara Paraíso do Sol Chiffon Cake CHō Lámens e Baos Batel CHō Lámens e Baos Juvevê CHō Lámens e Baos São Braz Chocolate Lugano Santa Felicidade Choperia Arena Brahma Cioccolato & Gelato Coice da Mula Cervejaria COIN por Ivan Lopes Com Carinho Confeitaria Artesanal Confeitaria Piegel Cordelo | Cafeteria Nordestina Cortina Bar Crói To Go! ParkShoppingBarigüi Culinária da Zeni Cutelaria Carne com Cerveja Espaço Depósito Espetinho do Tchê | Ventura Shopping Famiglia Ceschin Trattoria Farina Pizzaria Artesanal FrohenFeld Craft Brewery Garbo Restaurante | Grand Mercure Curitiba Rayon Garden HamBargueria Gordito’s | Ventura Shopping Grão Casa de Pães Gyozabar HAI YO | Grand Mercure Curitiba Rayon Haiat Ateliê Do Pão Hard Rock Cafe Curitiba Hop Head Pub Il Sogno di Mamma Nunzia IMAGINUM SUSHI Italy Caffé Juvevê Italy Gourmet | Pizza & Burger Restaurant It’s Fries Jardim das Ervas | Ventura Shopping Jardim Secreto Gastronomia e Afetividade Joseph Café | ParkShoppingBarigüi Jurassic Burger Katezzi Gastronomia Ken Taki Cozinha Oriental Champagnat Ken Taki Cozinha Oriental Cristo Rei La Bella Pizzaria La Dolce Caffetteria | Ventura Shopping Lessa Gastronomia Linda Cafeteria Lupe Comida Mexicana Maia Box Sanduicheria | Mercado Municipal Marcondes Cozinha Autoral Marie Vin e Bistrot Mavy Gastrobar Miau Miau | Shopping Estação Milky Moo | Ventura Shopping Mineirinho Restaurante e Happy Hour Mister Giuseppe Mundo da Lua Restaurante Mustang Sally Batel Mustang Sally Cabral Mustang Sally Pedreira Paulo Leminski — NOVO! Inaugura em 26/06 Mustang Sally Shopping Mueller Mustang Sally Shopping Palladium Nacho Man Mexican Food Nonnita Pizzaria NT Doces Finos Nuu Nikkei O Cachaceiro | Bar & Restaurante O Fornão Curitiba Juvevê Okashi Curitiba Olaria do Parque Ópera Arte Osteria da Paz Ox Room Steakhouse Padaria Requinte Cabral Passaúna Restaurante — Praia Curitibana Pata Negra Bar y Cocina Posto Pelanda Analipe Posto Pelanda Estrela Guia Posto Pelanda Maestro Piazzetta Pizzaria PIMP Burger Água Verde Pinot Wine Bar Pizzaria Garage 70 Cajuru PUB Refúgio AltaMontanha Que Paladar | Ventura Shopping Quintal Brincante Gastronomia Boa Vista Quintal Brincante Gastronomia Ahú Remis Food | Ventura Shopping Restaurante Camarão Dourado Restaurante Casa Varela Restaurante Frutos da Terra | Caminho do Vinho Restaurante Pantanal Restaurante Scavollo Restaurante Tortuga RM Cine Pizza Rock Me Mamma Roister I Food and Beer Culture Royalty Café Sacas Hub Sforno Trattoria & Pizzaria Smoke ‘N’ Fire Steakhouse STRACCIA Street Food by Tuk Tuk Strô Restaurante Taiocas Restaurante Temporal Cafés Especiais | Shopping Cristo Rei The American Way Cafe Toniolo Pães Artesanais Totopos Gastronomia Mexicana Tribo das Frutas Gastronomia Tuk-Tuk Restaurante UÉ! Pet Café UKRA BAR V. Bar Itupava Vaka Steakhouse Villa Bistrô Vino Nobile Vivá Você Saudável Wintarus Bar e Grill WOLFS Hamburgueria Yakitori Curitiba