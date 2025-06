Câmara estuda incentivos às Festas Juninas em Curitiba

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) está analisando um projeto de lei que propõe a inclusão do “Mês dos Santos Juninos” entre as celebrações oficiais da capital paranaense. A proposta, de autoria do vereador João da 5 Irmãos (MDB), busca valorizar as tradições culturais, religiosas e regionais de junho, incluindo o consumo do pinhão, esse símbolo tão curitibano que já virou quase patrimônio afetivo da cidade.

Na tradição católica, os santos juninos – Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo – são celebrados com festas populares que misturam fé, cultura e muita comida típica. Agora, essas celebrações podem ganhar status oficial em Curitiba, com direito a apoio institucional.

Para João da 5 Irmãos, a ideia vai além da simples comemoração. “A fixação do Mês dos Santos Juninos no calendário oficial de Curitiba é uma medida estratégica e culturalmente relevante, que resgata e valoriza a cultura popular, incentiva o turismo, estimula negócios, atrai investimentos e fortalece a tradição do pinhão”, justifica o parlamentar.

Mas o que muda na prática com essa proposta? Segundo o projeto de lei, durante junho poderão ser promovidas diversas atividades culturais espalhadas pelos bairros da cidade: festas abertas ao público, concursos de quadrilhas juninas, oficinas educativas e feiras gastronômicas destacando os pratos típicos regionais.

O texto sugere que essas ações sejam realizadas em parceria com escolas públicas e privadas, organizações da sociedade civil e empresas. Entre as iniciativas previstas está o apoio financeiro e logístico a grupos de quadrilha junina através de editais públicos – algo que poderia criar um circuito junino pela cidade.

Além disso, o projeto menciona a realização de cursos e oficinas para formação de novos grupos, o incentivo à inclusão e à diversidade nas apresentações, a valorização de elementos locais nas celebrações e a promoção da memória cultural por meio de registros audiovisuais e exposições sobre as festas juninas em Curitiba.

Na justificativa do projeto, o vereador destaca que as festas juninas estão entre as “mais importantes manifestações culturais do Brasil”. Para ele, a institucionalização do mês comemorativo permitirá a realização de eventos maiores e mais estruturados, com potencial para atrair visitantes e investimentos para a cidade.

O texto também cita a recente aprovação da lei federal 14.900/2024, que reconheceu oficialmente as quadrilhas juninas como manifestação da cultura nacional, reforçando a importância de iniciativas municipais alinhadas a esse reconhecimento nacional.

Se o projeto for aprovado pelos vereadores e depois sancionado pelo prefeito, a nova lei entraria em vigor 30 dias após sua publicação no Diário Oficial do Município. Isso poderia significar um junho mais animado, colorido e com gostinho de pinhão para os curitibanos já no próximo ano.