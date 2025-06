Frio vem com tudo e grande Curitiba pode ter geada em breve

Vem mais frio por aí! A semana vai ser gelada em boa parte do Paraná, inclusive com previsão de geada para a Região Metropolitana de Curitiba nos próximos dias.

Após onze cidades baterem a média histórica de chuvas no mês de junho em apenas nove dias, uma nova massa ar polar avança pelo o estado.

As temperaturas começam a baixar na noite desta segunda-feira (09) e devem ter os menores valores entre quarta (11) e quinta-feira (12).

“Com uma massa de ar seco e frio de origem polar adentrando pelo Oeste do Estado, espera-se que a partir das cidades desta região as temperaturas entrem em declínio e, ao final do dia, na metade Sul do Paraná, elas tenham índices menores que 10°C e entre 10°C e 14°C na metade Norte. Em municípios próximos à divisa com Santa Catarina os valores poderão ser ligeiramente abaixo dos 5°C”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

A partir de quarta-feira (11) há previsão de geada. “Já na terça as temperaturas permanecem abaixo dos 10°C no amanhecer em quase todas as áreas do Estado, mas é entre quarta e quinta-feira que faz mais frio. Inclusive, aumenta o risco de formação de geadas, especialmente no Centro-Sul, entre Guarapuava, Palmas, Clevelândia, União da Vitória e também em General Carneiro”, alerta Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar.

Geada para a região de Curitiba?

Sim! Também há possibilidade de geada fraca nos Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, com temperaturas próximas aos 5°C no amanhecer. A onda de frio vai até o fim de semana e o tempo ficará seco.

“Apenas no Litoral é que ainda teremos uma maior variação de nuvens, mas nas outras áreas do Paraná o predomínio será de sol. Mesmo assim, as temperaturas não conseguem alcançar valores muito elevados durante o período da tarde”, ressalta Jacobsen.

Cidades que já bateram a média histórica de chuva no mês de junho

Altônia a média é de 64,1 mm e já choveu um acumulado de 76 mm;

Antonina a média é de 126,6 mm e já choveu 155 mm;

Capanema a média é 105,1 mm as chuvas acumularam 122,6 mm;

Cambará a média é de 60,5 mm e choveu 61,2 mm;

Campo Mourão a média é 92,8 mm e choveu 128,4 mm;

Cornélio Procópio a média é de 67,8 mm e choveu 78,2 mm;

Foz do Iguaçu a média é 89,8 mm e já choveu 118,6 mm;

Jaguariaíva a média é de 90,9 mm e choveu 100,2 mm;

Maringá a média é de 80,9 mm e choveu 89,8 mm;

Pinhão a média é 165,7 mm e já choveu 175 mm;

São Miguel do Iguaçu a média é de 110,7 mm e já choveu 143 mm.

